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Торговые сети запустили технологию проверки сроков годности молочной продукции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Торговые сети запускают новую технологию, которая будет автоматически проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе. Речь идет о молочных изделиях, узнали «Известия».

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Это позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования, люди не смогут его купить. Первым станет один из крупнейших ритейлеров — компания «Магнит» (27 тыс. магазинов в РФ), которая начнет использовать эту технологию в январе. Сеть постепенно подключит каждую точку в течение месяца. Об этом «Известиям» рассказали в компании и подтвердили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Новшество дополнит действующую систему по контролю за сроками годности товаров на полках, заметили в пресс-службе «Магнита». Технология поможет избежать продажи просроченной продукции, исключив человеческий фактор, добавили там.

На практике это цифровое решение будет действовать так: из системы маркировки «Честный знак» ритейлер получит информацию о сроке годности товара в момент сканировании марки на кассе. Если система зафиксирует просроченный товар, то она заблокирует транзакцию. То есть, даже если продукция окажется у потребителя, его продажа станет технически невозможной.

В компании отметили, что такое может случиться, например, когда сотрудники магазина не успели убрать просрочку из торгового зала, либо человек взял ее по ошибке.

«Магнит» первым из ритейлеров реализовал подобное решение, сказали «Известиям» в ЦРПТ (оператор системы маркировки в России). С 1 сентября 2022 года все участники оборота молочной продукции должны передавать в систему маркировки фактуру о названии товара, его количестве, плюс сканировать коды маркировки на кассах, напомнила «Известиям» директор департамента спрецпроектов ЦРПТ Анна Лазовская.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не проходя на кассе: купить просрочку в магазинах станет невозможно

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