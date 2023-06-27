Технолог призвала не есть продукты прямо из холодильника

Технолог Елена Фрольцова призвала не есть продукты прямо из холодильника, поскольку это чревато нарушением обменных процессов.

В беседе с «Газетой.Ru» в понедельник, 26 июня, специалист объяснила, что ледяная пища быстрее всего проходит через ЖКТ и не задерживается в желудке достаточное количество времени. Из-за этого белки просто не успевают расщепляться на аминокислоты.

В частности, это может привести к нарушению обменного процесса в организме.

Помимо этого, Фрольцова указала на то, что также нежелательно есть горячими белый рис и макаронные изделия, лучше дать продуктам остыть до температуры 50–55 градусов. Она пояснила, что при охлаждении крахмал в рисе и макаронах становится устойчивым и даже полезным организму, пишет RT. Также из холодных макарон и риса в кровь поступает меньше сахара, а значит, организм вырабатывает меньше инсулина и предотвращает сильную тягу к еде.

4 июня телеканал «360» сообщил, что для сохранения аромата и вкусовых качеств томатов стоит оставить их в горячей воде на пять минут, после чего дать остыть до комнатной температуры и убрать в холодильник.

В мае врач-эксперт по эпидемиологии «Инвитро» Дарья Тихонова рассказала об опасности хранения испорченной еды в холодильнике. По ее словам, это чревато риском заражения кишечными инфекциями. Она добавила, что очень важно соблюдать режим хранения и сроки годности продуктов, регулярно осматривать их на наличие плесени, а при ее обнаружении немедленно выбросить продукт.

В декабре прошлого года научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Макарова рассказала, как правильно хранить икру. По ее словам, лучше всего хранить ее при температуре –4…–6 или –2…–6 градусов. Выбирая деликатес, лучше отдавать предпочтение продукции промышленного производства, пишет НСН.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на экспертов перечислил правила хранения готовых продуктов. Так, мясные продукты лучше всего хранить в самой охлажденной зоне холодильника. На самой теплой полке можно держать овощи и фрукты. Температура в холодильнике должна быть +1…+4.

Готовую еду вроде салатов и мяса лучше всего держать в стеклянной миске с крышкой. Нарезку можно положить в пластиковые контейнеры или обернуть пищевой пленкой. Отмечается, что лучше всего еда сохранится, если охлаждать ее уже в холодильнике. Эксперты подчеркнули, что нельзя хранить сырое мясо рядом с вареным картофелем.

Ранее основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников рассказал, что кофе лучше всего хранится в виде зерна в герметичной емкости. От неправильного хранения могут возникнуть «ореховые» или даже «земляные» оттенки вкуса, отмечает телеканал «Звезда». При этом хранить продукт в холодильнике специалист не рекомендует, но отмечает, что замораживать кофе вполне допустимо.