Собянин поделился планами благоустройства парка «Кузьминки» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства столичного парка Кузьминки, а также усадьбы Голицыных.

В своем блоге во вторник, 4 июля, чиновник отметил, что благоустройство парка до сих не проводилось, поскольку часть территории до недавнего времени находилась в федеральном ведомстве, включая руинированные памятники.

По словам мэра, реконструкцию проведут в серединной части парка «Кузьминки-Люблино».

«Но то, что находится в срединной части, требует серьезного подхода», — приводит слова Собянина RT.

Специалисты выполнят работы по благоустройству, расчистке, реставрации, освещению, а также обеспечению безопасности, отмечает телеканал «360».

Он также добавил, что работа по переходу парка на баланс города закончится в этом году, сообщает агентство городских новостей «Москва». После этого можно будет приступить к его восстановлению, пишет «Москва 24».

Перед началом работ специалисты учтут мнение местных жителей при разработке проекта.

20 июня Собянин сообщил, что в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы обустроили свыше 30 городских парков с 2012 года.

Там можно гулять, заниматься спортом и наслаждаться природой. По словам мэра, в 2023 году в порядок планируется привести еще несколько парков в ТиНАО, в том числе парк в поселении Мосрентген и «Боровский парк» во Внуковском поселении, пишет НСН.