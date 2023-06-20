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Собянин рассказал о самых ярких парках Новой Москвы

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В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы обустроили свыше 30 городских парков с 2012 года. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Там можно гулять, заниматься спортом и наслаждаться природой, отмечает телеканал «360».

Так, по словам чиновника, в 2022 году открыли историко-мемориальный парк «Редут 1812 года» в поселении Краснопахорское. Специалисты привели в порядок земляной вал, а вдоль него организовали экскурсионный маршрут и смотровую площадку, пишет «Москва 24». Укрепление сохранилось со времен сражений с армией Наполеона Бонапарта. Там же установили колонны, на которых разместили бюсты геров Отечественной войны 1812 года, отмечает сайт aif.ru.

Помимо этого, в поселении Краснопахорское есть парк «Красная Пахра». На его территории обустроили две универсальные площадки для занятий баскетболом и волейболом, а также атлетическую площадку и воркаут-зону.

Собянин отметил, что в поселении Московском на территории парка «Филатов луг» обустроили велопешеходный маршрут, его протяженность составляет 3,1 км, отмечает агентство городских новостей «Москва». В природной зоне проложили сеть прогулочных тропинок из деревянного настила и бетонной плитки, а также обустроили места для занятий спортом.

Кроме того, работы по благоустройству провели в экопарке «Природный» в поселении Десеновское, парке «Рассказовка» в поселении Внуковское, «Марьинский ручей» в поселении Филимонковское и других парках.

По словам мэра, в 2023 году в порядок планируется привести еще несколько парков в ТиНАО, в том числе парк в поселении Мосрентген и «Боровский парк» во Внуковском поселении, пишет НСН.

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15 июня Сергей Собянин анонсировал запуск второй очереди бассейнов на Северном речном вокзале Москвы.

Собянин добавил, что на территории Южного речного вокзала будет открыта самая большая в Европе пляжная зона из искусственных водоемов с подогревом.

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