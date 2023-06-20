Собянин рассказал о самых ярких парках Новой Москвы

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы обустроили свыше 30 городских парков с 2012 года. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Там можно гулять, заниматься спортом и наслаждаться природой, отмечает телеканал «360».

Так, по словам чиновника, в 2022 году открыли историко-мемориальный парк «Редут 1812 года» в поселении Краснопахорское. Специалисты привели в порядок земляной вал, а вдоль него организовали экскурсионный маршрут и смотровую площадку, пишет «Москва 24». Укрепление сохранилось со времен сражений с армией Наполеона Бонапарта. Там же установили колонны, на которых разместили бюсты геров Отечественной войны 1812 года, отмечает сайт aif.ru.

Помимо этого, в поселении Краснопахорское есть парк «Красная Пахра». На его территории обустроили две универсальные площадки для занятий баскетболом и волейболом, а также атлетическую площадку и воркаут-зону.

Собянин отметил, что в поселении Московском на территории парка «Филатов луг» обустроили велопешеходный маршрут, его протяженность составляет 3,1 км, отмечает агентство городских новостей «Москва». В природной зоне проложили сеть прогулочных тропинок из деревянного настила и бетонной плитки, а также обустроили места для занятий спортом.

Кроме того, работы по благоустройству провели в экопарке «Природный» в поселении Десеновское, парке «Рассказовка» в поселении Внуковское, «Марьинский ручей» в поселении Филимонковское и других парках.

По словам мэра, в 2023 году в порядок планируется привести еще несколько парков в ТиНАО, в том числе парк в поселении Мосрентген и «Боровский парк» во Внуковском поселении, пишет НСН.

15 июня Сергей Собянин анонсировал запуск второй очереди бассейнов на Северном речном вокзале Москвы.

Собянин добавил, что на территории Южного речного вокзала будет открыта самая большая в Европе пляжная зона из искусственных водоемов с подогревом.