Синоптики пообещали до 29 градусов тепла в Москве 5 июля

Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до 29 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Московского региона 5 июля. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +27…+29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14.

Днем прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, а ночью ожидается слабый ветер.

Атмосферное давление — 750–751 мм ртутного столба.

Ранее, 2 июля, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что 4 и 5 июля в столице осадков не ожидается, а с 5 по 9 июля прогнозируются сильные ливни и дожди из-за южного циклона. В пятницу, 7 июля, столбики термометров поднимутся до +26…+27 градусов, что на 2 градуса выше нормы, уточнил он.

В тот же день сообщалось, что воздух в Москве к концу следующей недели может прогреться до +25…+30 градусов.