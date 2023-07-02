Синоптики пообещали москвичам до 30 градусов жары к концу следующей недели

Воздух в Москве к концу следующей недели может прогреться до +25…+30 градусов. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщается на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

Синоптики утверждают, что высокая вероятность мозаичных скоротечных дождей и раскатов грома ожидается ночью и частично утром 3 июля, локально — 5 и 6 июля, интенсивно — 7 и 8 июля.

«Окна» погоды прогнозируются во второй половине понедельника, большую часть вторника и в воскресенье. Ночи будут теплыми, в целом не ниже +13…+18 градусов. Максимальная температура в начале недели составит +22…+27 градусов, и с каждым днем по градусу будет расти — к концу рабочей недели столбики термометров поднимутся уже до +25…+30 градусов», — уточнили в центре погоды «Фобос».

Ранее, 30 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что начало июля в Москве будет солнечным и жарким. Он также уточнил, что с 4 по 7 июля температура днем будет подниматься до +28.

23 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. Он заявил, что, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.