Метеоролог рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода ожидается в Москве на предстоящей неделе.

В беседе с RT в воскресенье, 2 июля, специалист отметил, что в понедельник, 3 июля, и вторник, 4 июля, среднесуточная температура воздуха составит +19 градусов. В среду и четверг 5 и 6 июля прогнозируется до +26…+28 градусов, а в пятницу, 7 июля, столбики термометров поднимутся до +26…+27 градусов, что на 2 градуса выше нормы.

Варакин указал на то, что 4 и 5 июля в столице осадков не ожидается, а с 5 по 9 июля прогнозируются сильные ливни и дожди из-за южного циклона.

Ранее 2 июля ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что июль начался с уверенных стартовых позиций, и в дальнейшем лето продолжит набирать обороты. В ближайшую неделю в Центральной России ожидается теплая и душная погода, температурный фон будет на несколько градусов выше нормы.

По словам эксперта, на следующей неделе ночи будут теплые, в целом не ниже +13...+18 градусов, максимальная температура в начале недели составит +22...+27. Уточняется, что к концу рабочей недели столбики термометров поднимутся уже до +25...+30 градусов, пишет НСН. По словам Тишковца, ожидается «такая типичная июльская погода». Согласно его прогнозу, интенсивные осадки ожидается в пятницу и субботу, пишет «Ридус».

Также 2 июля в столице и области был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Предупреждение действует до 21:00 понедельника, 3 июля, уточняет агентство городских новостей «Москва».

1 июля метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что июнь в Москве оказался холоднее климатической нормы. Как отмечает телеканал «360», только единожды на юго-западе столицы воздух прогрелся до максимальной отметки в +30 градусов.

30 июня руководитель центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что этим летом в столице не было зафиксировано погодных аномалий, а обильные дожди, которые сопровождаются грозами и сильным ветром, являются характерной чертой для летнего сезона, пишет «Москва 24».

29 июня Life.ru сообщил, что пролившийся на Москву 28–29 июня дождь стал самым сильным с начала года. По словам синоптика Михаила Леуса, речь идет о почти трети месячной нормы.