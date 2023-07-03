Реклама
Прямой эфир
Общество
Генпрокуратуру попросили изъять из продажи фальсифицированную воду и молоко
Мир
CBS сообщил о смерти американского морпеха на Украине
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП на трассе Екатеринбург – Серов
Экономика
Карты «Мир» будут приниматься на всей территории Кубы этим летом
Мир
В Венесуэле при крушении истребителя погиб летчик
Происшествия
В Республике Коми произошел разлив нефти с попаданием в реку
Мир
В США допустили поражение республиканцев в 2024-м из-за позиции по абортам
Армия
Экипажи вертолетов Ка-27 отработали приемы поиска подводных лодок в Баренцевом море
Происшествия
Два мирных жителя пострадали при обстреле ВФУ Горловки
Мир
Власти Марселя выделят €2 млн на поддержку пострадавшего от беспорядков бизнеса
Экономика
В ЦБ сообщили о 70% внутрироссийского трафика у национального аналога SWIFT
Мир
Власти Оркнейских островов выразили желание выйти из состава Великобритании
Стиль
Модный показ Celine отменили в Париже на фоне протестов
Сюжет:

Метеоролог рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Синоптик Варакин: в конце недели в Москве ожидаются сильные ливни
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода ожидается в Москве на предстоящей неделе.

В беседе с RT в воскресенье, 2 июля, специалист отметил, что в понедельник, 3 июля, и вторник, 4 июля, среднесуточная температура воздуха составит +19 градусов. В среду и четверг 5 и 6 июля прогнозируется до +26…+28 градусов, а в пятницу, 7 июля, столбики термометров поднимутся до +26…+27 градусов, что на 2 градуса выше нормы.

Варакин указал на то, что 4 и 5 июля в столице осадков не ожидается, а с 5 по 9 июля прогнозируются сильные ливни и дожди из-за южного циклона.

Жарко — холодно: какими будут последствия погодных аномалий в июне
Экстремальные температуры в регионах уже повлияли на здоровье людей и будущий урожай

Ранее 2 июля ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что июль начался с уверенных стартовых позиций, и в дальнейшем лето продолжит набирать обороты. В ближайшую неделю в Центральной России ожидается теплая и душная погода, температурный фон будет на несколько градусов выше нормы.

По словам эксперта, на следующей неделе ночи будут теплые, в целом не ниже +13...+18 градусов, максимальная температура в начале недели составит +22...+27. Уточняется, что к концу рабочей недели столбики термометров поднимутся уже до +25...+30 градусов, пишет НСН. По словам Тишковца, ожидается «такая типичная июльская погода». Согласно его прогнозу, интенсивные осадки ожидается в пятницу и субботу, пишет «Ридус».

Также 2 июля в столице и области был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Предупреждение действует до 21:00 понедельника, 3 июля, уточняет агентство городских новостей «Москва».

1 июля метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что июнь в Москве оказался холоднее климатической нормы. Как отмечает телеканал «360», только единожды на юго-западе столицы воздух прогрелся до максимальной отметки в +30 градусов.

30 июня руководитель центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что этим летом в столице не было зафиксировано погодных аномалий, а обильные дожди, которые сопровождаются грозами и сильным ветром, являются характерной чертой для летнего сезона, пишет «Москва 24».

29 июня Life.ru сообщил, что пролившийся на Москву 28–29 июня дождь стал самым сильным с начала года. По словам синоптика Михаила Леуса, речь идет о почти трети месячной нормы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023