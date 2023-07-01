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В Москве средняя месячная температура июня оказалась ниже нормы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Показатели средней месячной температуры в Москве в июне были ниже климатической нормы. Об этом в субботу, 1 июля, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На юге Москвы температура воздуха оказалась на –0,8 градуса ниже нормы, а в центре города аномалия составила всего –0,4 градуса. Только один раз на юго-западе Москвы максимальная температура превысила отметку +30!» — уточнила Позднякова на своем в Telegram-канале.

Эксперт отмечает, что даже в прохладные дни жители столицы наблюдали яркое солнце.

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Между тем в первый день июля синоптики спрогнозировали переменную облачность и небольшой кратковременный дождь в некоторых частях столичного региона. Днем температура будет варьироваться в диапазоне +24…+26 градусов в городе и от +21 до +26 — по области, а ночью столбики термометров опустятся до +14 по Москве и до +11 — за городом.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что начало июля в Москве будет солнечным и жарким. А 23 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве, при котором температурные показатели месяца будут отчасти повторять характер погоды июня.

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