Малолетний ребенок выпал из окна с москитной сеткой в Москве
Малолетний ребенок упал с четвертого этажа, опершись на москитную сетку в окне. Об этом 4 июля сообщила прокуратура Москвы.
Инцидент произошел в доме на Сивашской улице. Мальчика 2022 года рождения доставили в медицинское учреждение.
«Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в прокуратуре.
Ранее, 1 июля, прокуратура Республики Татарстан начала проверку, после того как трехлетний ребенок выпал из окна квартиры многоэтажного дома в Бугульме. Предварительно, мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Воровского, облокотившись на москитную сетку. Он был госпитализирован в местную больницу с тяжелыми травмами.