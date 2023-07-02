Трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Бугульме

Прокуратура Республики Татарстан начала проверку после того, как трехлетний ребенок выпал из окна квартиры многоэтажного дома в Бугульме. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале 1 июля.

Инцидент произошел накануне вечером. Предварительно, мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Воровского, облокотившись на москитную сетку. Он был госпитализирован в местную больницу с тяжелыми травмами.

Как отмечают в региональной прокуратуре, семья благополучная, на профилактических учетах не состоит. В момент происшествия ребенок был дома с матерью. Семья воспитывает еще одного ребенка, он был в гостях у бабушки.

На место происшествия выезжал прокурор Бугульмы Артем Кривоносов.

Похожий инцидент произошел в конце июня в городе Нерюнгри Республики Саха. Тогда двухлетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна шестого этажа.