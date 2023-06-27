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В Республике Саха двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа

В Республике Саха двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа, ребенок погиб
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Фото: прокуратура Республики Саха (Якутия)
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В городе Нерюнгри Республики Саха двухлетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна шестого этажа. Об этом 27 июня сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Ленина. По факту гибели мальчика начата проверка. На место выехал прокурор города.

Специалисты планируют выяснить обстоятельства трагедии и оценить условия, в которых жил ребенок.

Свою проверку также начали специалисты СУ СКР республики. По предварительным данным, мальчик взобрался на подоконник с помощью стоявшего неподалеку детского автомобиля, окно было открыто. Ребенок не удержался и выпал из окна.

Ранее, 19 июня, что в Лосиноостровском районе Москвы ребенок выпал из окна третьего этажа. По предварительным данным, двухлетний мальчик на непродолжительное время остался без присмотра матери. Опершись на москитную сетку, ребенок выпал из окна. Его госпитализировали.

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