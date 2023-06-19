Ребенок выпал из окна квартиры на северо-востоке Москвы

Ребенок выпал из окна третьего этажа квартиры в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы. Об этом говорится в сообщении Telergam-канала столичной прокуратуры 19 июня.

По предварительным данным, двухлетний ребенок на непродолжительное время остался без присмотра матери. Оперевшись на москитную сетку, мальчик выпал из окна.

Пострадавшего госпитализировали. По факту инцидента Бабушкинской межрайонной прокуратурой проводится проверка.

Кроме того, в надзорном ведомстве напомнили, что москитная сетка не защищает ребенка от падения. Родителей призвали не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.

До этого, 8 июня, четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры седьмого этажа на улице Кустанайской в Москве. От полученных травм он скончался на месте.

Ребенок находился дома с няней. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.