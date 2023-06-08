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Дело возбудили по факту гибели выпавшего из окна ребенка в Москве

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-летнего ребенка, выпавшего из окна 7-го этажа жилого дома на улице Кустанайская в Москве, ребенок находился дома с няней. Об этом в четверг, 8 июня, сообщила прокуратура столицы.

«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в этот день четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже. От полученных травм скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители, координирующиеся заместителем Нагатинского межрайонного прокурора Денисом Гришиным.

Накануне сообщалось, что в результате пожара на 6 этаже жилого дома на Ленинском проспекте в Москве погиб 10-летний мальчик. Кроме того, более восьми жильцов, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы в медицинские учреждения с ожогами различной степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.

В столичном ГСУ Следственного комитета РФ заявили, что по факту смерти ребенка при пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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