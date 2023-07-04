Висевшую на дереве мумию обнаружили в Новой Москве

Мумию, висевшую на дереве, нашли в лесу в Новой Москве. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил источник «Известий».

Как проинформировал собеседник, находку 3 июля обнаружил житель поселка Спортбазы в поселении Щаповское.

«Мужчина прогуливался по лесополосе. В какой-то момент он поднял голову наверх и увидел, что на дереве висит мумифицированный труп», — сообщил источник.

На место прибыла полиция. Специалисты установили, что тело мужчины провисело на высоте примерно 5–10 м около двух-трех лет. Внешних повреждений на трупе не обнаружили.

Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента.

Ранее, 16 апреля, в жительница Ленобласти нашла мумифицированный труп на крыльце своей дачи. Труп принадлежал неизвестной женщине, которой было около 50 лет. Рядом с находкой обнаружили мобильный телефон и 3 тыс. рублей.

В начале января в отеле в центре Москвы обнаружили сохраненное тело женщины. Позже выяснилось, что погибшей оказалась 34-летняя жительница Тюмени.