В Ленобласти женщина обнаружила на крыльце дачи мумию
В Ленобласти женщина нашла на крыльце своей дачи мумию. Об этом сообщил 16 апреля источник «Известий».
Инцидент произошел на дачном участке в СНТ «Лесное-3». По сведениям источника, труп принадлежит неизвестной женщине, которой было около 50 лет.
Кроме того, рядом с трупом нашли мобильный телефон и 3 тыс. рублей.
Причину смерти женщины установит экспертиза.
В начале января в отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины. Позже выяснилось, погибшей оказалась 34-летняя жительница Тюмени.