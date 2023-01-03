В отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины

В отеле Vertical Boutique в центре Москвы обнаружена мумия. Источник «Известий» во вторник, 3 января, уточнил, что мумифицированное тело женщины в нижнем белье находилось на кровати.

Выяснилось, что погибшей оказалась 34-летняя жительница Тюмени.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также выясняется, сколько труп пролежал в номере отеля.

19 декабря стало известно о том, что москвичка обнаружила в коммунальной квартире мумию соседа. ЧП произошло на улице Берзарина на западе Москвы.