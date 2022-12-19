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Москвичка обнаружила в своей квартире мумию соседа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В коммунальной квартире на улице Берзарина на западе Москвы обнаружен мумифицированный труп мужчины. Находку сделала хозяйка одной из комнат, сообщил «Известиям» в понедельник, 19 декабря, источник.

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Со слов владелицы одной из комнат, по адресу она не появлялась много лет. Покойником оказался ее сосед 1954 года рождения. Каким образом он проник в чужое жилище и отчего скончался, предстоит выяснить правоохранителям.

Другая соседка по коммуналке рассказала, что не видела мужчину с осени 2007 года — порядка 15 лет. Она рассказала, что мужчина вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем, не следил за санитарным состоянием своего жилого помещения.

Примечательно, что после смерти мужчины из квартиры доносился неприятный запах, но соседи не догадывались о его истинной причине.

6 декабря сообщалось, что тело 76-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на Кронштадтском бульваре в столичном районе Головинский. По данному факту следователи проводят проверку.

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