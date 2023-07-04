Следствие попросило суд арестовать гражданина Ерменко за шпионаж

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте гражданина Ерменко по делу о шпионаже, следует из картотеки суда 4 июля.

Ведется расследование, подробностей дела не приводится. Заседание об избрании меры пресечения также пройдет в закрытом режиме.

Статья 276 УК РФ («Шпионаж») предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Ранее в этот день УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержала местного жителя, подозреваемого в шпионаже. По информации ведомства, мужчина передавал украинской разведке данные о местах дислокации и передвижении Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил (ВС) РФ. Возбуждено уголовное дело.