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В ЛНР по делу о шпионаже задержан местный житель

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержан местный житель, подозреваемый в шпионаже, сообщили в УФСБ региона 4 июля.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя ЛНР, гражданина Украины», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации ФСБ, с 2022 года мужчина по заданию человека, действующего в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), передавал данные о местах дислокации и передвижении Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил (ВС) РФ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»), ведется следствие.

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До этого, 29 июня, ФСБ задержала жительницу Луганска, которая собирала и передавала украинской разведке данные о дислокации и передвижении российских войск. Фигурантка свою вину признала, возбуждено уголовное дело о шпионаже.

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