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Почти 330 тыс. россиян обратились к медикам с жалобами на укусы клещей

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Фото: TASS/dpa/Sina Schuldt
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В России 329 тыс. человек обратились в медицинские организации с начала сезона с жалобами на укусы клещей. Об этом в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили во вторник, 4 июля.

В ведомстве уточнили, что этот показатель ниже среднемноголетних значений, которое составляет 345 тыс. человек.

«По состоянию на 26 неделю 2023 года от клещевого вирусного энцефалита в России привиты почти 3 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период были привиты 2,6 млн. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе также отметили, что в России продолжают выявлять случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом.

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28 июня доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что если клещ присосался, то не стоит вынимать его самостоятельно, иначе это может привести к неприятным последствиям, сообщает телеканал «360».

Ранее, 27 июня, инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут рассказала «Известиям», что обитающие на территории России летние насекомые, такие как муравьи, слепни и клещи, могут быть переносчиками опасных заболеваний.

«Главным врагом» среди летних насекомых она назвала клещей, которые могут быть переносчиками целого ряда инфекций. К ним относится иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), вирус клещевого энцефалита, гранулоцитарный анаплазмоз человека, бабезиоз.

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