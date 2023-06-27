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Врач рассказала, какие опасные инфекции могут передавать летние насекомые

Инфекционист Когут: муравьи и слепни могут быть переносчиками опасных заболеваний
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Фото: TASS/dpa/Sina Schuldt
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Обитающие на территории России летние насекомые, такие как муравьи, слепни и клещи, могут быть переносчиками опасных заболеваний, рассказала «Известиям» 27 июня инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут.

Она отметила, что из всех летних насекомых наиболее безобидны бабочки, мотыльки, гусеницы, пауки, мухи и комары.

«На территории России водятся и ядовитые пауки, их укусы могут быть болезненными, но случаи осложнений встречаются крайне редко. Исключение составляет паук-каракурт, который обитает в южных регионах страны, чей укус вызывает сильную боль и может потребовать вмешательства врача», — добавила Когут.

Укусы слепней, по ее словам, более неприятны и могут вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, слепни могут переносить такие заболевания, как сибирская язва, туляремия или гранулоцитарный анаплазмоз. Но заражение людей, как уточнила врач, происходит редко, преимущественно в эпидемиологических очагах инфекций.

«Муравьи могут быть переносчиками таких бактериальных инфекций, как холера и брюшной тиф, но в подавляющем большинстве случаев они относительно безопасны, а их укусы обычно вызывают местную боль и раздражение, проходящее в течение нескольких дней», — отметила Когут.

«Главным врагом» среди летних насекомых она назвала клещей, который могут быть переносчиками целого ряда инфекций. К ним относится иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), вирус клещевого энцефалита, гранулоцитарный анаплазмоз человека, бабезиоз.

«При обнаружении присосавшегося клеща лучше немедленно обратиться к медицинским специалистам. Также от инфекций, которые переносят клещи, доступна вакцина. Вакцинация проводится для людей, проживающих или посещающих эндемичные для данных инфекций регионы», — подытожила инфекционист.

Ранее в этот день сообщилось, что больше половины россиян (61%) не любят летних насекомых, считая самыми страшными клещей, ос, пчел, шмелей и пауков. Об этом свидетельствуют результаты опроса телемедицинского сервиса «Доктис».

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13 июня кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие инфекции могут распространять комары. Среди распространенных заболеваний — малярия, энцефалит, лихорадка Зика, лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, а также бактериальные заболевания, в том числе туляремия.

Поздняков добавил, что эти вирусные лихорадки на территории России почти не встречаются, однако туляремия попадает под исключение. Также имеется риск заразиться паразитарными инфекциями, в числе которых дирофиляриоз. Его источники обычно — одичавшие собаки и кошки.

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