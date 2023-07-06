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Одна на всех: торговля просит унифицировать ставку эквайринга

Однако покупатели от этого не выиграют, предупреждают в ФАС, ЦБ и банках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ритейл просит уравнять по всей стране плату за прием платежей по картам. Это позволит расширить скидки на продукты, утверждают представители торговли. Минпромторг поддерживает бизнес в том, что тарифы должны быть едиными. Сейчас они колеблются от 1,5 до 3%. ФАС, ЦБ и участники рынка финансовых услуг предупреждают, что пострадают граждане, поскольку ритейлеры всё равно не предоставят скидок потребителям, в то же время банкам придется сократить программы лояльности. В Ассоциации банков России напомнили, что регулирование комиссии уже показало свою неэффективность в 2020 году. Тогда ставку ограничили 1%, но цены так и не снизились.

Регулирование тарифов

В I квартале этого года ФАС вместе с Ассоциацией малоформатной торговли обсуждали вопрос о высокой стоимости эквайринга для продавцов малого и среднего предпринимательства (МСП) — ставки по нему колеблются от 2% до почти 3%, рассказал «Известиям» глава организации Владлен Максимов. Для расчетов с покупателями розничная торговля использует банковские карты, наличные и систему быстрых платежей (СБП). Первый способ самый популярный — на карточки приходится 80–85% покупок, отметил Владлен Максимов. При этом расходы небольших предприятий торговли на оплату услуг по эквайрингу в среднем составляют 2%, что примерно в пять раз больше, чем расходы на оплату наличными и через СБП (около 0,4%).

Большая часть эквайринговой комиссии — это доход банка, который выпустил карту. В России эквайринг формируют сами кредитные организации и оператор платежной системы. Сейчас эти тарифы необоснованно высокие. Поэтому ассоциация предложила ФАС установить на уровне законодательства единые тарифы для обслуживания пластиковых карт в торговле, — отметил ее президент, добавив, что по мнению ритейла, такой шаг позволит расширить скидки на продукты.

В антимонопольной службе заявили, что в ФАС поступали обращения бизнеса с просьбой ограничить тарифы на платежные услуги для торгово-сервисных предприятий. Там считают, что фиксированные или предельные значения для услуг эквайринга не окажут благоприятного влияния на развитие безналичных платежей и не повлияют на снижение цен. При этом возникающие затраты нужно будет компенсировать, что повысит цены банковских продуктов, добавили в ФАС.

оплата в магазине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Владлен Максимов уточнил, что после совещания антимонопольная служба направила запрос в ЦБ, с тем чтобы получить его позицию по этому вопросу. В пресс-службе Банка России «Известиям» сказали: регулирование эквайринговых ставок негативно сказывается на владельцах карт — банки сокращают программы лояльности, останавливают выплату кешбэка, а также вводят дополнительные комиссии за обслуживание пластика.

— Сократить издержи на прием безналичной оплаты бизнесу может помочь СБП, в которой комиссии в разы ниже, чем при эквайринге, — заметили в ЦБ.

Как пояснил «Известиям» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, программы лояльности могут включать увеличенный кешбэк, бонусные баллы, льготное обслуживание и скидки у партнеров.

Издержки бизнеса или клиентов

В онлайн-торговле тарифы на эквайринг похожи на те, что установлены для МСП. Они колеблются от 1,8% и почти до 3% в зависимости от размера бизнеса, сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Доля безналичных платежей в электронной коммерции в целом больше 80%, а в ряде компаний доходит и до 100%, то есть речь идет о колоссальных суммах.

Это третья статья расходов торгово-сервисных предприятий после отчислений на заработные платы и аренду помещений, — пояснил глава АКИТ. — Техническая стоимость обслуживания этой операции с годами становится дешевле, однако комиссии за эквайринг не снижаются, они составляют более 500 млрд рублей в год.

банковские карты
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Проблема с высокими тарифами актуальна и для крупной розницы. В Ассоциации компаний розничной торговли «Известиям» сказали: «Тарифы на эквайринг в России в среднем составляют от 1,5 до 2,5%, что значительно выше, чем в среднем по миру». В Европе или Китае показатель не превышает 0,3%, утверждают в Ассоциации малоформатной торговли.

Но ставки на том же европейском рынке и в России нельзя сравнивать, говорит «Известиям» вице-президент «Тинькофф» Сергей Хромов:

— Важно учесть, что в нашей стране всю инфраструктуру приема платежей поддерживают банки: они за свой счет покупают терминалы, устанавливают их в магазинах, поддерживают работоспособность. Помимо этого, банки вкладываются в поддержку процессинговых центров для быстрой и безопасной обработки операций. Кроме того, именно банки и платежные системы разрабатывают новые платежные решения, чтобы покупателям было удобно платить, а бизнес мог больше заработать. Далее — те банки, которые зачисляют деньги на счет продавца на следующий день, по сути, кредитуют бизнес за свой счет, потому что сами получают деньги в рамках взаиморасчетов позже. И важно понимать, что 2/3 от размера эквайринговой комиссии банки выплачивают потребителям в виде кешбэка. А на оставшуюся 1/3 они должны поддерживать инфраструктуру, штат работников, развивать инновации и, в свою очередь, перечислять комиссии платежной системе.

Вместе с тем ритейл рассчитывает на существенное сокращение тарифов.

Предельный уровень ставки следует снизить до европейского — 0,3% по кредитным и до 0,2% по дебетовым картам для всей торговли. Высокие и разные для бизнеса ставки эквайринга давят на экономику торговли. Ритейлеры не могут сократить издержки и конвертировать средства в скидки на социально значимые товары, — отметили в АКОРТ.

магазин одежды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Радикальное снижение комиссий для ритейла до 0,3% не окажет влияния на розничные цены, отметил, в свою очередь, директор департамента эквайринга банка «Открытие» Виталий Брикунов. На практике товары не дешевеют после таких корректировок, подчеркнул он. В кредитной организации 65% клиентов-владельцев карт пользуются программами лояльности, уточнили в «Открытии».

Зато это повлечет за собой существенное снижение комиссии банка-эмитента и банка-эквайера, в итоге программы лояльности сильно ограничат, добавили в Абсолют Банке. Там половина держателей карт используют программы лояльности.

При введении подобных ограничений банки вынуждены будут менять модель по европейскому сценарию: отменят программы лояльности, терминалы и их сервис станут для торговцев платными, частные клиенты будут иметь меньше мотивации платить картами — не выиграет никто, — добавил глава департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа банка Алексей Киричек. — В отличие от Европы в России есть СБП, и торговцы, заинтересованные в снижении комиссий за безналичные расчеты, активно сервис внедряют. С учетом хорошего уровня развития этой системы, где комиссии как раз близки предлагаемым, даже странно, что этот вопрос поднимается вновь.

Сотрудник одного из банков также подчеркивает, что у бизнеса уже есть инструмент для снижения издержек при приеме платежей — это СБП, где комиссии для бизнеса как раз составляют 0,2–0,7%. В СБП более легкая инфраструктура и другая модель ценообразования, например там нет кешбэка. Но и задачи по популяризации этой системы лежат на самих магазинах.

Действующие на рынке эквайринговые тарифы — сбалансированные, сказали «Известиям» в пресс-службе НСПК. Там добавили: развитие оплаты товаров и услуг через СБП, где максимальная комиссия ограничена 0,7%, также способствует сохранению баланса интересов участников рынка и снижению расходов торгово-сервисных предприятий.

эквайринг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» также обратились за комментариями в «Сбер», ВТБ, Россельхозбанк, ОТП, МКБ, «Юникредит», Райффайзенбанк, Росбанк, «Ренессанс Кредит», Газпромбанк, «Уралсиб».

Минпромторг поддерживает предложение ритейла о единых тарифах, сказали «Известиям» в министерстве, добавив, что ведомство постоянно взаимодействует по этому вопросу с ЦБ. Впрочем, позиция регулятора и банков в отношении снижения тарифов на эквайринг базируется на опыте. Регулирование этих комиссий уже показало свою неэффективность, напомнили в Ассоциации банков России. Так, в 2020 году для поддержки торгово-сервисных предприятий и МСП власти ограничили ставку 1% для онлайн-сегмента и медицинских услуг. Тогда де-факто увеличилась прибыль предприятий в онлайн-торговли.

Плюс ЦБ уже подтверждал, что снижение ставки эквайринга до 1% не сказалось на ценах: многие банки свернули программы лояльности, отменили кешбэк, и в минусе оказался именно потребитель. Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова подчеркнула: «От того, что часть доходов перетекла от банков к торгово-сервисным предприятиям, мы, к сожалению, не увидели ни снижения цен, ни программ кешбэков и лояльностей с их стороны».

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