Врач дала советы для легкой адаптации к смене часовых поясов

При смене часовых поясов, особенно более чем на четыре часа, организму нужно некоторое время на адаптацию. В этот период человек может испытывать разные неприятные симптомы, в том числе головную боль, усталость, сонливость и проблемы с засыпанием. О том, как облегчить это состояние «Известиям» 4 июля рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Обычно организму требуется минимум три дня на адаптацию к новому часовому поясу. Чтобы облегчить это состояние, которое может сопровождать разными неприятными симптомами, следует придерживаться определенных рекомендаций. В частности, при значительной смене часовых поясов рекомендуется ложиться спать по своему привычному графику, сдвигая время сна на два часа в нужную сторону. Если вы летите на запад и ваш день становится короче, то следует лечь спать на несколько часов позже, чем обычно. Если на восток — то на пару часов раньше», — рассказал Тихомирова.

Также, по ее словам, нужно стараться пить как можно больше воды, поскольку она гармонизирует внутренний гомеостаз и помогает организму быстрее перестроиться под новый режим.

«Кроме того, следует ограничить потребление соленой, жирной и углеводной пищи. Злоупотребление солеными продуктами может привести к задержке воды в организме и ухудшить процесс адаптации к новому часовому поясу. Еда, насыщенная жирами и углеводами, может замедлить процесс переваривания и усвоения пищи, что также негативно сказывается на организме в условиях изменения часовых поясов», — добавила терапевт.

Врач отметила, что у каждого человека по-разному происходит адаптация к новым часовым поясам. И если известно, что этот процесс протекает тяжело, то, когда речь идет об отдыхе, лучше выбрать курорт, расположенный ближе к домашнему часовому поясу. Это поможет сократить время адаптации и сделать отдых более комфортным.

Также Тихомирова обратила внимание, что многие люди могут испытывать дискомфорт во время полета, даже если он длится 2-3 часа. Чтобы облегчить это состояние, она рекомендовала пить больше воды и отказаться от приема тяжелой пищи в самолете.

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