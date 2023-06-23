Эксперты дали советы, как не потерять багаж во время перелета

Багаж во время перелета может потеряться по разным причинам. О том, как свести к минимуму шансы потерять или повредить багаж, «Известиям» 23 июня рассказали эксперты сервиса путешествий «Туту».

Первый совет, которым они поделились, — удалять с багажа старые наклейки. А при самостоятельной сдаче багажа, которая есть у некоторых авиакомпаний, следует убедиться, что новые штрихкоды тщательно приклеены.

«Не потеряться багажу помогают штрихкоды, которые клеит на чемодан сотрудник на стойке регистрации. Но если на багаже остались старые наклейки со штрихкодами, сканеры считывают их по ошибке. Поэтому лучше избавиться от всех наклеек сразу после поездки», — советует начальник отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции международного аэропорта Владивостока Дмитрий Хазин.

Кроме того, по словам экспертов, важно аккуратно складывать ручки и ремни на сумках, чтобы они ни за что не зацепились при транспортировке.

«Если хотите упаковать багаж, лучше доверьте это работникам в аэропорту. Обычная пищевая пленка, которой часто упаковывают багаж неопытные путешественники, приклеивается к багажной ленте, из-за этого сумка может порваться или где-нибудь застрять. Если в чемодан не встроен кодовый замок, купите специальный навесной замок. Молния без замка легко расстегивается», — добавили они.

Еще один совет — приезжать в аэропорт заранее, поскольку грузчики могут не успеть доставить багаж на самолет. Такая проблема может возникнуть, если пассажир сдал багаж в последние минуты перед закрытием регистрации.

Также рекомендуется выбирать яркий чемодан и проверять бирки, поскольку бывает так, что пассажиры уносят чужой багаж. Или можно украсить чемодан наклейками или нашивками или купить необычный чехол.

По мнению экспертов, не лишним также будет сделать бирку со своими данными — именем и фамилией, номером телефона и номером рейса, чтобы в аэропорту могли быстрее идентифицировать и найти багаж.

«Не стоит сдавать в багаж дорогую брендовую сумку. Если ее потеряют, вряд ли компенсация покроет всю стоимость. Также не стоит класть в багаж ценные вещи. А если это необходимо — воспользуйтесь кодовым замком и застрахуйте багаж», — добавили они.

Помимо этого рекомендуется уточнить, где забирать багаж, если предстоит полет с пересадкой.

«Если вы летите с пересадкой одной авиакомпанией, то, как правило, ваш багаж сразу отправится в конечный пункт (но не всегда). Если авиакомпании разные, чемодан придется забрать на ленте при пересадке. Помните об этом и, даже если авиаперевозчик один, уточняйте информацию на стойке», — добавили эксперты «Туту».

Также они рекомендовали выбирать рейсы с длинными пересадками, поскольку если она меньше часа, то багаж могут не успеть переместить с одного рейса на другой.

«Опоздали на стыковочный рейс — уточните, что будет с багажом, у представителя авиакомпании. Если вас пересадили на следующий рейс той же авиакомпании, обычно багаж забирать на пересадке не нужно. Но бывает, что пассажир зарегистрировался до конечного пункта, получил две багажные бирки, опоздал на стыковочный рейс и багаж улетел без хозяина. Тогда чемодан придется искать через стойку Lost & Found в конечном аэропорту. В некоторых случаях за возврат багажа могут потребовать оплату — как за несопровождаемый груз», — предупредили эксперты.

Также, по их словам, важно сфотографировать багаж перед отправкой. Если чемодан или сумку все-таки потеряли, пассажир заполняет заявку с описанием того, что было в багаже. В этом случае может помочь фото чемодана в раскрытом и закрытом виде. Также оно может потребоваться для получения компенсации в случае повреждения багажа.

«Будьте готовы к тому, что получить компенсацию непросто, поэтому лучше заранее купить страховку от повреждения багажа», — подчеркнули в «Туту».

Не лишним также будет оформить страховку, которая дает возможность получить дополнительную компенсацию за утерю или задержку багажа. Ее можно оформить на сайте авиаперевозчика или страховой компании, подытожили представители сервиса.

В начале мая эксперты «Туту» рассказали «Известиям», как вернуть невозвратный билет на самолет. Отмечалось, что это возможно только в том случае, если у пассажира возникли веские причины, которые он сможет подтвердить.