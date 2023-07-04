Площадь лесных пожаров в Якутии достигла 97 тыс. га

Площадь природных пожаров на территории Якутии за сутки выросла на 36 тыс. га и суммарно достигла 97 тыс. га, основной причиной являются грозы. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

«Лесные пожары массово появились в районах, где отмечена высокая грозовая активность. Всего на утро 4 июля действуют 119 лесных пожаров на площади 97 372 га», — сообщил Коноплев.

В Олекминском заповеднике также действует одно из возгораний на площади 0,3 га.

На данный момент локализовано девять пожаров — более 4,7 тыс. га, добавил замминистра.

«Ликвидировано за сутки 15 лесных пожаров в Алданском, Жиганском, Оймяконском, Усть-Майском, Амгинском, Вилюйском, Кобяйском, Нюрбинском, Томпонском, Усть-Алданском и Усть-Янском районах», — уточнил Коноплев.

В настоящее время для ликвидации природных пожаров задействованы 737 человек, 38 единиц техники и авиация.

В Якутии днем ранее был введен режим ЧС из-за природных пожаров.

В этот же день спасатели объявили экстренное предупреждение в Среднеканском, Сусуманском, Тенькинском и Хасынском муниципальных образованиях Магаданской области ввиду прогнозируемой высокой пожарной опасности из-за погоды. Уточняется, что предупреждение будет действовать с 4 по 6 июля.

Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в области с 5 июля начнет действовать особый противопожарный режим. Силы ГО и ЧС приведены в повышенную готовность. Подобное решение принято из-за прогнозов Гидрометцентра о неблагоприятной погоде в регионе.