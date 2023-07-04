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Огонь и камень: Израиль проводит масштабную операцию в палестинском Дженине

Это пятая атака на Палестину с начала года
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Фото: AP Photo/Majdi Mohammed
В понедельник, 3 июля, Израиль начал масштабную военную операцию в Дженине, расположенном на Западном берегу реки Иордан, на территории Палестины. В операции задействованы дроны и Вооруженные силы Израиля, сообщается как минимум о семи погибших. Что происходит в зоне конфликта, можно увидеть в галерее «Известий» На фото: дым поднимается над районами палестинского Дженина, после того как Израиль нанес удар дронами
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Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Израиль уверен в том, что лагерь для беженцев в Дженине является источником террористической угрозы и представляет опасность для региона

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Фото: AP Photo/Majdi Mohammed

В ходе боевых действий ЦАХАЛ задействовала свыше 200 единиц техники

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Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

По данным минздрава Палестины, по меньшей мере восемь граждан были убиты, не менее 50 ранены

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Также Вооруженные силы еврейского государства нанесли удар по объекту производства оружия и складу взрывных устройств

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Израильские военнослужащие несут раненого на носилках

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Палестинец несет флаги своей страны в качестве протеста против действий армии Израиля вдоль границы Израиль — Газа

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Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Нынешняя атака на Палестину стала пятой с начала 2023 года

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Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Министерство иностранных дел Палестины возложило ответственность за последствия военной операции на Израиль

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Фото: AP Photo/Majdi Mohammed

Резиденты лагеря для беженцев эвакуируются из своих домов. По данным армии, для желающих покинуть зону конфликта был открыт безопасный коридор

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