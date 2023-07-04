Огонь и камень: Израиль проводит масштабную операцию в палестинском Дженине

В понедельник, 3 июля, Израиль начал масштабную военную операцию в Дженине, расположенном на Западном берегу реки Иордан, на территории Палестины. В операции задействованы дроны и Вооруженные силы Израиля, сообщается как минимум о семи погибших. Что происходит в зоне конфликта, можно увидеть в галерее «Известий» На фото: дым поднимается над районами палестинского Дженина, после того как Израиль нанес удар дронами