Огонь и камень: Израиль проводит масштабную операцию в палестинском Дженине
Израиль уверен в том, что лагерь для беженцев в Дженине является источником террористической угрозы и представляет опасность для региона
В ходе боевых действий ЦАХАЛ задействовала свыше 200 единиц техники
По данным минздрава Палестины, по меньшей мере восемь граждан были убиты, не менее 50 ранены
Также Вооруженные силы еврейского государства нанесли удар по объекту производства оружия и складу взрывных устройств
Израильские военнослужащие несут раненого на носилках
Палестинец несет флаги своей страны в качестве протеста против действий армии Израиля вдоль границы Израиль — Газа
Нынешняя атака на Палестину стала пятой с начала 2023 года
Министерство иностранных дел Палестины возложило ответственность за последствия военной операции на Израиль
Резиденты лагеря для беженцев эвакуируются из своих домов. По данным армии, для желающих покинуть зону конфликта был открыт безопасный коридор