Российским авиакомпаниям повысят ставки за лизинг самолетов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, увеличивая размер ставки аренды самолетов. Об этом «Известиям» рассказал источник в одном из перевозчиков и подтвердил собеседник в ГТЛК. По словам первого, ставки повышают на 30%.

«Договоры действительно перезаключаем», — подтвердил источник в ГТЛК, отказавшись комментировать новые коммерческие условия.

Он добавил, что речь идет о коммерческом лизинге, — то есть об импортных самолетах. Всего в России на текущий момент эксплуатируется 37 таких бортов, принадлежащих ГТЛК и ее дочерним структурам. Договоры перезаключаются со всеми клиентами, уточнил источник в этой компании.

Больше всего самолетов из этого списка эксплуатирует «Аэрофлот». Также государственный лизингодатель поставлял самолеты в лизинг «России» (входит в группу «Аэрофлот»), S7 Airlines и «Ямалу» (принадлежит департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа).

«Известия» направили запросы в указанные авиакомпании. В пресс-службе ГТЛК отметили, что не комментируют индивидуальные параметры договоров, поскольку это коммерческая тайна.



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Тебе дороже: российским авиакомпаниям повышают ставки аренды самолетов