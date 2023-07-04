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Продажи смартфонов в РФ превзошли докризисный уровень

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Штучные продажи смартфонов в РФ в квартальном выражении впервые превзошли докризисный уровень, хотя и не намного. Об этом «Известиям» сообщили в МТС и «М.Видео-Эльдорадо».

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Если во II квартале последнего спокойного для рынка 2021 года в РФ было продано около 6,4 млн таких устройств, за аналогичный период 2022-го — менее 4,45 млн аппаратов, то в апреле–июне 2023-го — уже более 6,5 млн штук, уточнили в МТС.

По оценке компании, прирост составил около 0,3%. Таким образом продажи в годовом выражении впервые продемонстрировали положительную динамику с I квартала прошлого года, отметил ее представитель.

«Можем сказать о наличии большого спроса в категории смартфонов, это подтверждается ростом продаж. Кроме того, граждане продолжают активно пользоваться предзаказами, также покупают смартфоны новых брендов», — отметили в Минпромторге.

Сейчас нехватки таких аппаратов, в том числе флагманских моделей, не наблюдается, добавили в ведомстве. Конечно, прирост в 0,3% по сравнению со II кварталом спокойного 2021 года — это немного, но он свидетельствует о том, что рынок остается живым и динамичным: само по себе это уже огромное достижение, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он согласен с тем, что в РФ произошло перераспределение брендов: места прекративших официальные поставки Samsung и Apple успешно заняли китайские бренды.

Люди не отказались от покупки дорогих аппаратов, которые прослужат дольше и дольше останутся актуальными с точки зрения функциональности, отмечает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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