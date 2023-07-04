Подбросить трубку: продажи смартфонов в РФ превзошли докризисный уровень

Продажи смартфонов в России впервые с начала санкционной кампании, не только вышли на докризисный уровень, но и превысили его, рассказали «Известиям» в МТС и «М.Видео-Эльдорадо». Во II квартале 2023 года спрос на эти гаджеты в нашей стране оказался выше, чем за аналогичный период последнего спокойного для рынка и покупателей 2021-го. Эксперты связывают это с активной экспансией китайских телефонных брендов, доля которых в натуральном выражении уже достигает 70–80%. По мнению специалистов, говорить о полном восстановлении преждевременно, но явных причин для дальнейшего снижения продаж также не усматривается.

Назло рекордам

Штучные продажи смартфонов в РФ в квартальном выражении впервые превзошли докризисный уровень, хотя и не намного, сообщили «Известиям» в МТС и «М.Видео-Эльдорадо». Если во II квартале последнего спокойного для рынка 2021 года в РФ было продано около 6,4 млн таких устройств, за аналогичный период 2022-го — менее 4,45 млн аппаратов, то в апреле–июне 2023-го — уже более 6,5 млн штук, уточнили в МТС. По оценке компании, прирост составил около 0,3%. Таким образом продажи в годовом выражении впервые продемонстрировали положительную динамику с I квартала прошлого года, отметил ее представитель.

По сравнению со II кварталом 2022-го продажи смартфонов выросли более чем на 40%, добавил представитель «М.Видео-Эльдорадо».

— На протяжении прошлого года ритейлеры искали новые логистические цепочки, наблюдался дефицит на некоторые модели. Однако в довольно сжатые сроки нам удалось переломить ситуацию и не только восстановить ассортимент, но и значительно расширить его, — отметил гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Сейчас многие новинки появляются в России одновременно с другими странами или даже раньше — например, МТС первой в мире запустила продажи Samsung Galaxy S23, напомнил он. По его словам, это также связано с ростом популярности кредитных инструментов и запуском маркетинговых акций, которых практически не было в прошлом году.

— По результатам первого полугодия 2023 года мы видим сдержанный потребительский оптимизм в категории смартфонов, что подтверждает рост штучных продаж. Россияне продолжают активно интересоваться предзаказами, пробуют новые для себя бренды, частично подходят к покупкам прагматичнее, обращают внимание на соотношение цены и качества в устройстве или специальные предложения. При этом свою актуальность сохраняют смартфоны из верхнего ценового сегмента, в том числе развивается сегмент складных устройств, — отметил руководитель департамента «Телеком» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.

По данным объединенного ритейлера, средняя цена смартфона в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 16% — примерно до 21 тыс. рублей. Правда, как отмечает бизнес-аналитик группы компаний «F+ tech-Марвел» Артур Махалюк, в целом по итогам первых шести месяцев 2023 года продажи смартфонов в РФ оказались ниже, чем за аналогичный период 2021-го.

— С января по середину июня 2023 года в России продали 11,9 млн смартфонов. Эта цифра меньше показателя 2021 года в 12,5 млн штук, — сказал эксперт.

По его словам, пока можно говорить только о постепенном преодолении прошлогоднего кризиса. С одной стороны, наладился параллельный импорт смартфонов премиального сегмента, с другой — значительно увеличились поставки китайских устройств с хорошими техническими характеристиками по доступной цене, утверждает он. Именно расширение предложения у китайских производителей можно назвать определяющим фактором — прежде всего выделяются такие бренды, как Realme, Honor, Oppo, Tecno и Infinix, отмечает Артур Махалюк.

Живой спрос

В Минпромторге «Известиям» сказали, что совместно с участниками рынка проводят мониторинг продаж радиоэлектронной продукции, в том числе смартфонов.

— Можем сказать о наличии большого спроса в категории смартфонов, это подтверждается ростом продаж. Кроме того, граждане продолжают активно пользоваться предзаказами, а также покупают смартфоны новых брендов, — отметили в ведомстве.

Сейчас нехватки таких аппаратов, в том числе флагманских моделей, не наблюдается, добавили в Минпромторге.

Данные маркетплейса Ozon подтверждают эту информацию: рост продаж устройств такой категории в штучном выражении составил в I квартале 2023 года 150% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

— Причин для такой динамики по рынку в целом несколько: это уже выстроенные логистические цепочки, заключение контрактов с дружественными странами на поставку товара из перечня групп товаров для параллельного импорта, — рассказывает его представитель.

Также активнее стали покупать гаджеты, преимущественно китайских производителей, которые остались на российском рынке. В лидерах продаж на Ozon устройства брендов Realme, Tecno и Infinix, отметил представитель маркетплейса.

Конечно, прирост в 0,3% по сравнению со II кварталом спокойного 2021 года — это немного, но он свидетельствует о том, что рынок остается живым и динамичным: само по себе это уже огромное достижение, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он согласен с тем, что в РФ произошло перераспределение брендов: места прекративших официальные поставки Samsung и Apple успешно заняли китайские бренды. Люди не отказались от покупки дорогих аппаратов, которые прослужат дольше и дольше останутся актуальными с точки зрения функциональности, отмечает он.

По прогнозу Mobile Research Group, если ситуация на рынке не изменится, в 2023-м продажи смартфонов в РФ составят около 25 млн штук. Это примерно столько же, сколько в прошлом году, — не больше, но главное, не меньше, подчеркивает он.

Доля китайских производителей в штучных продажах во II квартале 2023 года на российском рынке превысила 70%, годом ранее она составляла около 55%, отмечают в «М.Видео-Эльдорадо».

— Бренды из КНР планомерно продолжают усиливать свое присутствие, расширяют ассортимент под различные запросы, особенно в востребованном базовом и среднем сегментах, и выходят в новые ниши. При этом у россиян растет узнаваемость и доверие к таким торговым маркам, которые предлагают конкурентоспособные, надежные и технологичные устройства по разумной цене, — говорит представитель объединенного ритейлера.

Китайские смартфоны продолжают доминировать в России: за последний год их совокупная доля продаж достигла 80% в штуках и 51% в деньгах, в свою очередь отмечают в МТС. Тройку наиболее популярных брендов возглавили производители из КНР, которые смогли вытеснить Samsung. Значительный прирост продемонстрировал бренд Tecno, увеличив свою долю в штуках с 4% во II квартале 2022 года до 12% в 2023-м, отмечает представитель оператора.

Пока падение преодолено, но нет и потребительской эйфории, добавил гендиректор TelcomDaily Денис Кусков. Итоги года будут зависеть от многих факторов, в частности от макроэкономической ситуации, а также от внутри- и внешнеполитической конъюнктуры, заключает он.