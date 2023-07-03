В Британии назвали нежелательным разрыв дипотношений с РФ

Великобритания предпочла бы сохранить дипломатические отношения с РФ. Об этом в понедельник, 3 июля, заявила постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд.

«Было бы жаль снижать уровень дипотношений, потому что, когда настанет момент, когда Россия уведет свои силы с Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения», — сказала она.

Ранее, 30 июня, бывший глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский допустил, что после некоторого периода конфронтации сотрудничество стран Евросоюза с Россией восстановится.

13 июня в ответ на критику депутатов Европарламента глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не может отказываться от встреч с представителями всех стран, которые поддерживают действия России.