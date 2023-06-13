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Боррель назвал невозможным отказ от контактов с поддерживающими РФ странами

Боррель: я не могу отказаться от встреч с представителями всех стран, которые поддерживают Россию
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Zorrakino
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник, 13 июня, в ответ на критику депутатов Европарламента, заявил, что он не может отказываться от встреч с представителями всех стран, которые поддерживают действия России.

Об этом он рассказал в ходе парламентских слушаний в Страсбурге, где отвечал на критику ряда евродепутатов, которые осудили его недавнюю поездку на Кубу и оказание помощи стране.

«Я никого не хочу ни в чем убеждать. Вы представили свои аргументы, которые меня не убедили. Я считаю, что эта поездка была необходима», — заявил Боррель.

По его словам, если бы он отказывался посещать страны, чья позиция по Украине или нейтральная, или пророссийская, то его рабочий день «заканчивался бы гораздо раньше», пишет «РИА Новости».

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Ранее, 11 июня, американский журналист-расследователь Сеймур Херш указал, что страны с более чем половиной населения Земли поддерживают России в украинском конфликте. По его мнению, несмотря на то что санкции отразились на жизни в России, нельзя говорить о том, что страна находится в отчаянии.

Накануне председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил в поддержку стремлений стран Африки, которые планируют направить делегацию в Россию и на Украину для оказания содействия мирному урегулированию конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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