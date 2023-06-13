Боррель назвал невозможным отказ от контактов с поддерживающими РФ странами

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник, 13 июня, в ответ на критику депутатов Европарламента, заявил, что он не может отказываться от встреч с представителями всех стран, которые поддерживают действия России.

Об этом он рассказал в ходе парламентских слушаний в Страсбурге, где отвечал на критику ряда евродепутатов, которые осудили его недавнюю поездку на Кубу и оказание помощи стране.

«Я никого не хочу ни в чем убеждать. Вы представили свои аргументы, которые меня не убедили. Я считаю, что эта поездка была необходима», — заявил Боррель.

По его словам, если бы он отказывался посещать страны, чья позиция по Украине или нейтральная, или пророссийская, то его рабочий день «заканчивался бы гораздо раньше», пишет «РИА Новости».

Ранее, 11 июня, американский журналист-расследователь Сеймур Херш указал, что страны с более чем половиной населения Земли поддерживают России в украинском конфликте. По его мнению, несмотря на то что санкции отразились на жизни в России, нельзя говорить о том, что страна находится в отчаянии.

Накануне председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил в поддержку стремлений стран Африки, которые планируют направить делегацию в Россию и на Украину для оказания содействия мирному урегулированию конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.