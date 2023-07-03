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Евродепутат Ващиковский заявил о желании стран ЕС восстановить сотрудничество с РФ

Депутат ЕП Ващиковский: Запад намерен восстановить сотрудничество с РФ
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Фото: TASS/Zuma/Mateusz Wlodarczyk
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Несмотря на заявления многих западных лидеров никогда больше не сотрудничать с Россией, подход «бизнес есть бизнес» может привести к тому, что прерванные контакты восстановятся, заявил на конференции бывший глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский.

«Уже сейчас мы наблюдаем процесс побуждения Украины заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить договор с Россией. Если мы потерпим неудачу, Россия снова будет доминировать в нашей части Европы», — приводит его слова 30 июня портал Energetyka24.

Ващиковский уверен, что Россия нужна многим странам, особенно Германии. Поэтому, как уже бывало не раз в прошлом, после некоторого периода конфронтации сотрудничество восстановится, как бы громко сейчас не заявляли об обратном.

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29 июня депутат от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по финансам бундестага Йорн Кениг заявил, что правительство Германии не может самостоятельностью заниматься вопросами, которые касаются помощи Украине, и фактически осуществляет все указания США.

23 июня заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик сообщил, что польские власти приступили к работе над 12-м пакетом санкций по отношению к России до финального принятия предыдущего. Он добавил, что польские власти планируют отсеять четыре аспекта, которые финансово обогащают Россию.

13 июня в ответ на критику депутатов Европарламента глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не может отказываться от встреч с представителями всех стран, которые поддерживают действия России. Ряд евродепутатов осудили его недавнюю поездку на Кубу и оказание помощи стране.

11 июня американский журналист-расследователь Сеймур Херш указал, что страны с более чем половиной населения Земли поддерживают России в украинском конфликте. По его мнению, несмотря на то что санкции отразились на жизни в России, нельзя говорить о том, что страна находится в отчаянии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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