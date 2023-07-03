Несмотря на заявления многих западных лидеров никогда больше не сотрудничать с Россией, подход «бизнес есть бизнес» может привести к тому, что прерванные контакты восстановятся, заявил на конференции бывший глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский.

«Уже сейчас мы наблюдаем процесс побуждения Украины заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить договор с Россией. Если мы потерпим неудачу, Россия снова будет доминировать в нашей части Европы», — приводит его слова 30 июня портал Energetyka24.

Ващиковский уверен, что Россия нужна многим странам, особенно Германии. Поэтому, как уже бывало не раз в прошлом, после некоторого периода конфронтации сотрудничество восстановится, как бы громко сейчас не заявляли об обратном.

29 июня депутат от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по финансам бундестага Йорн Кениг заявил, что правительство Германии не может самостоятельностью заниматься вопросами, которые касаются помощи Украине, и фактически осуществляет все указания США.

23 июня заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик сообщил, что польские власти приступили к работе над 12-м пакетом санкций по отношению к России до финального принятия предыдущего. Он добавил, что польские власти планируют отсеять четыре аспекта, которые финансово обогащают Россию.

13 июня в ответ на критику депутатов Европарламента глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не может отказываться от встреч с представителями всех стран, которые поддерживают действия России. Ряд евродепутатов осудили его недавнюю поездку на Кубу и оказание помощи стране.

11 июня американский журналист-расследователь Сеймур Херш указал, что страны с более чем половиной населения Земли поддерживают России в украинском конфликте. По его мнению, несмотря на то что санкции отразились на жизни в России, нельзя говорить о том, что страна находится в отчаянии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.