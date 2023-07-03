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В Запорожской области уничтожена группа украинских диверсантов
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В Запорожской области уничтожена группа украинских диверсантов

Рогов: ВС России уничтожили украинскую ДРГ под селом Дорожнянка в Запорожской области
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Под селом Дорожнянка в Запорожской области уничтожена группа украинских диверсантов. Об этом 3 июля сообщил глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинская диверсионно-разведывательная группа уничтожена под селом Дорожнянка, расположенного между городами Гуляй Поле и Пологи», — сообщил Рогов в беседе с «РИА Новости».

Рогов также сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ активно отражают атаки ВСУ по всей линии фронта.

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Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе села Марфополь Запорожской области также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Также были ликвидированы три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Днем ранее Рогов указал на подготовку ВСУ к началу второго этапа контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни. Он отметил, что основной удар ВСУ могут сосредоточить на любом из участков фронта — от васильевского направления до Времевского выступа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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