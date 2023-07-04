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Онколог назвал первые симптомы рака желудка

Онколог Серяков: боль в верхней части живота и снижение аппетита могут указывать на рак желудка
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В большинстве случаев рак желудка никак не проявляет себя на начальных стадиях, поэтому заболевание нередко диагностируется уже на поздних стадиях. Тем не менее есть ряд симптомов, на которые обязательно нужно обращать внимание. О них «Известиям» 4 июля рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Так, он отметил, что при некоторых видах рака желудка даже на начальных стадиях возможны такие симптомы, как желудочные кровотечения, рвота с кровью и тошнота. Данные проявления, которые могут указывать и на другие опасные заболевания, требуют экстренного обращения к врачу.

«По мере роста таких образований могут появиться жалобы на чувство раннего насыщения, чувство тяжести после приема небольшого количества пищи, снижение массы тела, снижение аппетита, изменение вкусовых предпочтений», — добавил Серяков.

По его словам, при раке желудка пациенты также могут жаловаться на боль в верхней части живота, которую можно легко спутать с язвой желудка. Однако, по словам онколога, при раке желудка боль менее выражена и имеет более постоянный характер.

«Еще одним характерным признаком считается ощущение затруднения прохождения пищи по пищеводу. Как правило, такие ощущения возникают после употребления твердой пищи, например мяса», — подчеркнул врач.

По словам Серякова, в России около 60 % пациентов с раком желудка обращаются к врачу уже на III–IV стадиях, так как в большинстве случаев на ранних стадиях он протекает бессимптомно. Поэтому важно регулярно проходить профилактические обследования и при появлении любых симптомов обращаться к врачу.

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7 июня Серяков рассказал, что сигареты и алкоголь повышают риск опухолей мозга на 30%. Для профилактики таких опухолей, по его словам, необходимо ведение здорового образа жизни.

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