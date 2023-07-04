Платеж долгом красен: ГП, МВД и ЦБ просят разобраться в истории с обманутыми подростками

Правозащитники вступились за подростков, которые оказались втянуты в крайне нетривиальную схему с дроперством — мошенники повесили на них долг в 30 млн рублей . Уже третий год их родители пытаются отстоять детей, ведь именно их банк требует вернуть деньги. Фактически они были похищены у Сбера как раз в момент трансакций. Правозащитники допускают, что в структуре банка был сотрудник, который поспособствовал мошенникам или произошел взлом системы. Они также направили письма в Генпрокуратуру, МВД и ЦБ с просьбой разобраться в этой ситуации . Эксперты считают, что нужно менять нормативы о родительском контроле за счетами несовершеннолетних.

Развитие классики

Что такое классическое дроперство россияне уже знают. Мошенники, похищая средства со счета гражданина, привлекают дропа, которому «падают» украденные деньги. Он отправляет их дальше по цепочке или обналичивает средства и отдает их таким же посредникам рангом повыше . Иногда таких «переводчиков» используют втемную, но, как правило, за «работу» они получают вознаграждение.

Пока в России не ввели уголовную ответственность за дроперство — а о таких планах на круглом столе в «Известиях» рассказывал представитель МВД — максимум, что грозит за это деяние — внесение Центробанком их счетов в список подозрительных. Возможно, именно поэтому, по оценкам экспертов, в дроперство в нашей стране вовлечено около полумиллиона человек. И большинство из них подростки, которые с получением паспорта могут открыть счет, независимо от ментальной и моральной готовности к такому шагу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Принципиально иная и во всех смыслах выдающаяся история произошла во Владимире . О ней «Известиям» рассказала Дарья С. (имя изменено по ее просьбе), чья дочь вместе еще с сорока приятелями оказалась втянутой в схему, которая фактически стала кражей у Сбербанка 30 млн рублей — такая сумма указана в материалах заведенного уголовного дела.

Дорогой урок

Подростки не подозревали, каким образом для них закончится просьба перевести несколькими траншами значительную сумму со своей молодежной карты Сбера. Поступить она должна была из Казахстана.

С таким предложением в ноябре 2020 года к Насте (имя дочери тоже изменено) и другим подросткам, которым на тот момент было по 16-17 лет, обратились их знакомые. Обработкой несовершеннолетних занимались четверо так называемых кураторов, которых ребята хорошо знали.

Объясняли незамысловато — нужно перевести крупный выигрыш в казино или большое наследство, но мешают установленные банками лимиты. В качестве компенсации за хлопоты девочке пообещали вознаграждение в тысячу рублей. Другим подросткам — кому 5 тыс., кому 15 тыс. Некоторым даже заплатили, но только не Насте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дарья рассказала, что после получения средств подростки должны были незамедлительно произвести платежи в меньших суммах на карты также подростков . Получатели снимали деньги в несколько приемов и передавали кураторам, а те уже относили пачки купюр организатору аферы, его следы теряются.

Нечто выдающееся

Почему эта схема отличается от классического дроперства, а также считается более изощренной и чреватой последствиями для участников? Во-первых, с точки зрения переводимых подростками сумм . Например, Настя сделала пять перечислений по 150 тыс. и одно на 52 тыс. рублей.

Во-вторых, оказалось, что фактического поступления средств на счета подростков не было . Позиция Сбербанка состоит в том, что пришли запросы на пополнение счета Анастасии из сторонней организации на сумму 810 960,79 рублей .

Но между отображением денег в на счете и фактическим их поступлением проходит некоторое время. Остаток по счету увеличился на эту сумму, однако зачисления средств не произошло. Поэтому, объясняли в Сбербанке, перечисления, сделанные подростком далее, осуществлялись за счет технического овердрафта — в системе произошел технический сбой. То есть ребенок на самом деле переводил не отправленные ему деньги, а средства, взятые у банка взаймы. А так как клиент не сообщил, что деньги ему пришли по ошибке, Сбер рассматривает это как необоснованное обогащение , поэтому и потребовал у Анастасии и других вовлеченных в эту схему, вернуть деньги.

Согласно его претензии, задолженность Анастасии на 14 апреля 2021-го составила 807 893, 58 рублей. Матери в Сбербанке пояснили, что при ее образовании система автоматически заключает кредитный договор . Хотя бы проценты начислять и взимать не стали. Но в целом заключение с несовершеннолетним кредитного договора запрещено законом.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

У Дарьи есть несколько вопросов к Сберу. Почему по счету, для которого не предусмотрен овердрафт, он произошел? Как можно было разрешить перечисления по молодежной карте подростку, если раньше максимально за месяц по ее счету проходило тысяч семь? И почему был оформлен кредит? В Сбербанке не ответили на запрос «Известий».

По словам матери, добиться открытия уголовного дела удалось только через два года после обращения в областную прокуратуру. Но заведено оно было против неизвестного лица, а потерпевшим признан Сбербанк.

— Многие смирились, устроились на работу и потихоньку выплачивают долг . Не все родители обратились и в правоохранительные органы, — отметила Дарья в разговоре с «Известиями».

Сбой на голову

Некоторые родители, проиграв суды первых инстанций, опустили руки, но Дарья продолжает бороться , пытаясь опротестовать решения в пользу Сбербанка, направляя письма в Генпрокуратуру и СК. Обратилась она со своей историей в фонд «За права заемщиков», который направил письма по этой ситуации в Генпрокуратуру, МВД и ЦБ . «Известия» также направили запросы в ведомства и регулятору.

— Ситуация с возникновением технического овердрафта по картам несовершеннолетних детей вызывает нашу обеспокоенность . Формально — это задолженность, кредит. И по закону он не должен иметь место у лиц, не достигших 18 лет в силу их ограниченной дееспособности . Банк объясняет его наличие принципами организации безналичных расчетов и техническим сбоем, из-за которого он великодушно не пытается взыскать проценты, которые в целом по овердрафтам всегда очень большие, — заявила «Известиям» эксперт проекта «За права заемщиков» и куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее мнению, претензии банка не вполне справедливы. Она признает, что, безусловно, участие детей в дроперской деятельности — это нарушение закона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Вместе с тем когда «технический» овердрафт, превышающий все разумные пределы, происходит у группы подростков, взаимосвязанных кругом общения, — это должно навести на мысль о не случайности происходящего . Очевидно, что в структуре банка был сотрудник или взлом системы, который этому овердрафту поспособствовал . А служба безопасности банка, обязанная предотвращать подобные ситуации со своей задачей не справилась, — предположила Алла Храпунова.

Прав ли виноватый

Требования Сбербанка к подросткам правомерны , прокомментировал адвокат КА «Юков и партнеры» Джамали Кулиев. Он считает, что ситуация полностью попадает под статью ГК о неосновательном обогащении.

— Из материалов дела следует, что Анастасия не имела права на сумму денежных средств в размере почти 808 тыс. рублей. Таким образом, она распоряжалась денежными средствами, которые ей не принадлежат . Переводы происходили с ее банковского счета, она причинила Сбербанку имущественный ущерб в размере указанной суммы, которую должна возместить, — пояснил юрист.

Причем, подчеркнул он, то, что девушка не знала о сути мошеннической схемы, была введена в заблуждение и прочее, не имеет значения в рамках гражданско-правового разрешения спора , так как последствия применяются независимо от того, стало ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. Мотив на корыстное (неосновательное) обогащение не имеет для суда юридического значения, важен сам факт причинения ущерба, добавил Джамали Кулиев.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Поэтому, уверен адвокат, рассчитывать на положительный результат при обжаловании решения судов о взыскании средств не приходится , так как юридически значимых оснований для этого не имеется. Не слишком верит он и в перспективы уголовного дела, поскольку для привлечения к ответственности виновных лиц их нужно установить и найти. А это маловероятно, так как обычно преступники действуют из-за рубежа, используют мессенджеры, где не нужна идентификация и можно использовать левые номера.

Контроль знания не испортит

Дарья уверена, что таких афер по стране уже предостаточно. Однако в пресс-службе ЦБ заявили «Известиям», что пока указанная схема не получила активного распространения . Там добавили, что регулятор мониторит и анализирует мошеннические сценарии.

В Центробанке считают, что защитить подростков можно за счет повышения финансовой грамотности и разговоров родителей с пояснением возможных последствий. Про повышение финграмотности сказали и в пресс-службе уполномоченного при президенте по правам ребенка.

Но правозащитники уверены, что такого рода аферы будут распространяться. Просто в силу того, что позволяют злоумышленникам сразу украсть значительно большую сумму, чем со счета гражданина.

Эта история поднимает сразу несколько вопросов. Во-первых, незрелость и легкомысленное отношение к финансовым инструментам может стоить очень дорого . И, вступая во взаимоотношения с серьезной кредитной организацией, уже не отделаться тем, что «я не знал...», «я больше не буду...». Взрослые взаимоотношения предполагают ответственность за свои действия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Во-вторых, если подросток еще не в состоянии полноценно оценивать риски, то, вероятно, нужно вводить больше возможностей для родительского контроля за операциями детей . И внимательнее следить за получением письменного согласия законных представителей на открытие несовершеннолетними счетов. Как рассказал «Известиям» гендиректор Ассоциации развития финграмотности (АРФГ) Вениамин Каганов, ассоциация провела проверку и выявила, что в ряде банков несовершеннолетние могут подать онлайн-заявление на получение карты, о подтверждающих согласие родителей документах речи на сайтах банков не идет.

— Существует пробел, который действительно нужно закрывать прямым запретом, установленным в Гражданском кодексе. Даже подростки из благополучных семей, где родители делают все правильно, иногда с готовностью прислушиваются к посторонним людям, но не к родным. Поэтому законодатель и общество должны сделать все, чтобы оградить их от вредных последствий влияния мошенников , — заявил «Известиям» глава АРФГ.