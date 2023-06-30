От ловца бежит: Генпрокуратура выявила скрытую схему мошенничества

Скрытую схему незаконного кредитования выявила Генпрокуратура, сообщили «Известиям» в надзорном ведомстве. Организации, выдавая средства, указывают в документах не кредит, а сделку по продаже заемщиком автомобиля. Затем они заключают с ним еще один договор — и передают эту же машину заемщику в лизинг с правом последующего выкупа. Но в договоре о лизинге псевдокредиторы прописывают настолько высокие ежемесячные суммы, что их крайне сложно выплатить. Таким образом сделка становится средством отъема машины . Генпрокуратура и Росфинмониторинг характеризуют такую схему как мошеннические действия и предупреждают, что число таких случаев растет.

Отъем под прикрытием

Недобросовестные финансовые организации, которые не имеют лицензии на выдачу кредитов, выработали схему, по которой всё же выдают населению средства. Об этом сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре. Процесс кредитования маскируется под возвратный лизинг автомобилей, но при этом имеет и признаки мошеннических действий, отметили в ведомстве.

Схема, о которой предупреждает Генпрокуратура, следующая: псевдокредитная организация заключает с заемщиком договор о купле-продаже автомобиля по заниженной цене — вдвое ниже рыночной стоимости — и выдает ему средства. А далее человек подписывает договор о возвратном лизинге — по сути, он берет автомобиль в аренду с последующим выкупом. Но в этом договоре прописаны большие проценты, а также несоразмерные штрафы и пени, что делает его заведомо невыполнимым , пояснили в надзорном ведомстве.

Мишенью обманщиков, как правило, становятся граждане c низким уровнем доходов, которые срочно нуждаются в наличных деньгах. Они зачастую вынуждены обращаться за получением займов и не всегда проверяют условия заключаемых договоров, рассказали в Генпрокуратуре.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Юрист Михаил Кармаев подтвердил, что на эту схему попадаются люди, которым банковское кредитование недоступно, — например, из-за плохой кредитной истории, недостаточного срока работы на новом месте или других ограничений , предусмотренных банками. А руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская отметила, что человек, попавший в такую схему, в итоге не только лишается авто, но и остается должен сумму, которая зачастую превышает стоимость машины.

— Менеджер такой компании никогда не рассказывает о рисках, а только о плюсах заключаемой сделки. А если у человека возникают вопросы, ему отвечают, что это формальность, а потом этот пункт становится источником проблем , — рассказали в ОНФ.

Именно таким образом жительница Москвы Татьяна вместе с мужем лишилась своей почти новенькой BMW третьей серии 2019 года выпуска, отдав ее в обмен на быстрый кредит.

— Нам показалось странным, что с нами заключают не договор залога, а купли-продажи авто. Но сотрудник компании пояснил, что это нормальная практика, — рассказала «Известиям» пострадавшая.

В машину установили маячок, составили график платежей. Деньги попросили приносить наличными в один из трех офисов. Однако вскоре после этого супруг Татьяны попал в больницу и первый платеж они просрочили.

— Мы принесли в офис справку из больницы, объяснили, что у нас форс-мажор, просили не начислять неустойку, но нам отказали. Пени начислили кошмарные. Первые сутки неплатежа нам обошлись в 8 тыс. рублей, а с 11-го дня — 44 тыс. рублей за один день просрочки , — рассказала пострадавшая.

Супруги планировали в течение месяца полностью оплатить кредит и забрать машину, но не успели: в их отсутствие машину эвакуировали с парковки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дополнительным пунктом становится то, что находящийся в лизинге автомобиль не может покидать черту города, рассказали в ОНФ.

— На каждый находящийся в лизинге автомобиль ставится маячок, и компания видит, где он находится. Иногда эти маячки лагают, например, из-за сбоя в GPS-навигации. И в этом случае моментально приезжает эвакуатор и опечатывает машину , — рассказала Александра Пожарская.

По ее словам, в практике были случаи, когда компания объявляла договор нарушенным, если машина выезжала за город всего на несколько метров.

Территория риска

Генпрокуратура предупреждает, что за год классический вариант такой схемы был выявлен в 16 регионах России: Бурятии, Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Приморском краях, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Пензенской, Рязанской, Самарской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

При этом в Московской области договор, заключенный по такой схеме, допускал еще и одностороннее ежемесячное увеличение размера лизинговых платежей. А в Коми прокуроры вышли с иском в суд, и он прекратил незаконную деятельность фирмы.

В 2022 году по ст. 14.56 КоАП РФ (незаконная деятельность по предоставлению потребительских кредитов) возбуждено 442 дела. Псевдокредитным компаниям назначено более 20,5 млн рублей штрафов, уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Действия компаний, кредитующих граждан под видом лизинга, фактически подпадают под статью о мошенничестве — они приводят к злоупотреблению доверием путем обмана, считают в Генпрокуратуре. Но коварство схемы состоит в том, что по букве закона заимодавцы ничего не нарушают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По сути, единственным наказанием для недобросовестных кредиторов сегодня будет «легкая» административная статья, отметила Александра Пожарская.

Чтобы поставить заслон действиям таких организаций, Росфинмониторинг ввел режим обязательного контроля за операциями возвратного лизинга, сообщили «Известиям» в ведомстве. Приказ об этом вступил в силу 17 июня.

— Теперь лизинговые компании в течение 730 дней обязаны представлять в Росфинмониторинг информацию о своих сделках. Проверке подлежат операции от 100 тыс. до 1 млн рублей, — пояснили в федеральной службе.

Там уточнили, что о подозрительных операциях Росфинмониторинг намерен оперативно сообщать в правоохранительные органы и Банк России. Представители крупнейших лизинговых компаний такую практику одобрили.

В режиме готовности для отражения атак недобросовестных конкурентов находятся и банки. Они проинструктированы о методах работы таких компаний.

— Банк располагает рядом инструментов для обнаружения операций незаконного потребительского кредитования. Мы выявляем таких клиентов — юридических лиц — путем анализа их платежей. И в случае подтверждения подозрений клиентские взаимоотношения с такими организациями прекращаются, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ВТБ.

Там добавили, что в последние годы выявили лишь отдельные случаи такой «псевдолизинговой» деятельности.