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В Токио завершили строительство самого высокого небоскреба Японии высотой 330 м

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Фото: ТАСС/Kyodo News
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В Токио завершили строительство самого высокого небоскреба Японии высотой 330 м — Azabudai Hills Mori JP Tower. Об этом в понедельник, 3 июля, пишет Kyodo News со ссылкой на японскую компанию по управлению недвижимостью Mori Building.

Как уточнило агентство, в здании будет 64 наземных и пять подземных этажей.

«На верхних этажах расположены резиденции со спа-салоном и другими эксклюзивными услугами, предоставляемыми оператором гостиничной компании Aman Resorts», — говорится в публикации.

Кроме того, в здании планируется разместить Британскую школу в Токио, медицинское учреждение от университета Кэйо, а также офисы компаний, розничные магазины и рестораны.

До завершения строительства Azabudai Hills Mori JP Tower самым высоким зданием в Японии считалось 300-метровое здание Абено Харукас в Осаке.

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О строительстве компанией Mori Building самого высокого небоскреба в Японии стало известно в августе 2019 года. Тогда сообщалось, что высотка будет соседствовать с отелем и международной школой, которые также планируют возвести в центральном районе Токио.

Вскоре после этого появилась новость, что в 2027 году компания Mitsubishi Estate построит здание высотой в 390 м, которое возведут недалеко от токийского вокзала.

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