В Токио построят самый высокий небоскреб в Японии

Японская компания Mori Building запланировала возвести в Токио самый высокий небоскреб в стране. Об этом 22 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство ЭФЭ.

Высота здания составит 330 м. Небоскреб планируют построить к 2023 году, в нем будут располагаться жилые и офисные помещения.

Как сообщает издание, высотка будет соседствовать с отелем и международной школой, которые также планируют возвести в центральном районе Токио.

Вскоре после этого, в 2027 году, компания Mitsubishi Estate планирует построить здание высотой в 390 м, которое возведут недалеко от токийского вокзала.

5 июля на Московском урбанистическом форуме представили проект самого высокого небоскреба в Европе, который построят на территории комплекса «Москва-Сити».