Во Вьетнаме запретили показ фильма «Барби». Об этом 3 июля сообщила газета The Guardian.

Решение связано с тем, что в картине демонстрируется так называемая «девятипунктирная карта» — территории в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай. Их принадлежность также оспаривает Вьетнам и другие близлежащие государства, отмечает «Газета.Ru».

Полнометражный фильм «Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля 2023 года. Съемки кинокартины проходили с марта по июнь 2021 года, режиссером выступила Грета Гервиг. Главные роли сыграли Райан Гослинг и Марго Робби.

25 мая киностудия Warner Bros. представила второй полноценный трейлер «Барби». В нем также появилась британская певица Дуа Липа. Она спела на вечеринке кукол в Барбиленде.

Ранее, 5 апреля, обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев прокомментировал первый трейлер фильма «Барби», обратив внимание на «зашкаливающий уровень сарказма и самоиронии» и отметив, что, судя по всему, фильм будет очень смешным и остроумным.