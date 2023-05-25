Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном
Мир
Во Франции на 72-м году жизни умер певец Жан-Луи Мурат
Общество
МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина
Армия
Истребители Су-35 и Су-27 сопроводили два летевших к границе РФ бомбардировщика США
Спорт
Швейцария проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2023 по хоккею
Мир
Шольц пообещал усиливать санкции против России
Общество
Скончался один из пострадавших от взрыва в центре Луганска 15 мая
Общество
Лихачев заявил о финальной стадии плана МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС
Мир
В США раскрыли планы Украины после получения истребителей F-16
Мир
Армия Израиля сообщила о сбитом беспилотнике со стороны Ливана
Общество
Новые регионы включат в карту России в материалах ЕГЭ по географии
Политика
Песков не стал делать прогнозы об итогах встречи Путина, Пашиняна и Алиева

Warner Bros. представила новый большой трейлер фильма «Барби»

Warner Bros. выпустила второй трейлер фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом
0
Фото: Warner Bros.
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киностудия Warner Bros. представила второй полноценный трейлер «Барби» — фильма с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях. Ролик опубликован 25 мая на официальном YouTube-канале.

В трейлере также появилась британская певица Дуа Липа. Она спела на вечеринке кукол в Барбилэнде.

В ролике напомнили, что сюжет фильма «Барби» расскажет о приключениях знаменитой куклы, ее возлюбленного Кена и их друзей в сказочном городке Барбиленд. После того, как местные жители посчитают героиню Марго Робби не достаточно идеальной для жизни в их сказочном мирке, Барби и Кен отправятся в реальный мир в поисках новой жизни и друзей.

Съемки кинокартины проходили с марта по июнь 2021 года, режиссёром выступила Грета Гервиг. Ранее она работала над лентами «Маленькие женщины» и «Леди Берд». Сценарий к фильму написал Ноа Баумбак — сценарист «Истории брака» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером.

Полноценный фильм «Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля 2023 года — одновременно с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана. В России официальной премьеры ждать не стоит.

Крестная мать: Моника Беллуччи, BlackBerry и влюбленные подростки
Что смотреть в кино в эти выходные

Ранее, 5 апреля, обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев, прокомментировал первый трейлер фильма «Барби», обратив внимание на «зашкаливающий уровень сарказма и самоиронии» и отметив, что, судя по всему, фильм будет очень смешным и остроумным.

Накануне Warner Bros. представила первый полноценный трейлер «Барби» — фильма с Райаном Гослингом и Марго Робби. В ролике показали жизнь в Барбиленде, который населяют в основном Барби и Кены.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023