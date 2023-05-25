Warner Bros. представила новый большой трейлер фильма «Барби»

Киностудия Warner Bros. представила второй полноценный трейлер «Барби» — фильма с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях. Ролик опубликован 25 мая на официальном YouTube-канале.

В трейлере также появилась британская певица Дуа Липа. Она спела на вечеринке кукол в Барбилэнде.

В ролике напомнили, что сюжет фильма «Барби» расскажет о приключениях знаменитой куклы, ее возлюбленного Кена и их друзей в сказочном городке Барбиленд. После того, как местные жители посчитают героиню Марго Робби не достаточно идеальной для жизни в их сказочном мирке, Барби и Кен отправятся в реальный мир в поисках новой жизни и друзей.

Съемки кинокартины проходили с марта по июнь 2021 года, режиссёром выступила Грета Гервиг. Ранее она работала над лентами «Маленькие женщины» и «Леди Берд». Сценарий к фильму написал Ноа Баумбак — сценарист «Истории брака» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером.

Полноценный фильм «Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля 2023 года — одновременно с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана. В России официальной премьеры ждать не стоит.

Ранее, 5 апреля, обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев, прокомментировал первый трейлер фильма «Барби», обратив внимание на «зашкаливающий уровень сарказма и самоиронии» и отметив, что, судя по всему, фильм будет очень смешным и остроумным.

Накануне Warner Bros. представила первый полноценный трейлер «Барби» — фильма с Райаном Гослингом и Марго Робби. В ролике показали жизнь в Барбиленде, который населяют в основном Барби и Кены.