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Обозреватель оценил первый трейлер фильма «Барби» от Warner Bros.

Обозреватель Сычев: фильм «Барби» от Warner Bros. будет очень остроумным и смешным
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Фото: Warner Bros
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Обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев, комментируя 5 апреля первый трейлер фильма «Барби» от кинокомпании Warner Bros., обратил внимание на «зашкаливающий уровень сарказма и самоиронии», отметив, что, судя по всему, фильм будет очень смешным и остроумным.

«В трейлере мы видим зашкаливающий уровень сарказма и самоиронии в интерпретации самых умных и смелых артистов Голливуда — Райана Гослинга, Марго Робби, Хелен Миррен, Майкла Сера, Уилла Феррелла. Розовый фарс, который они на нас обрушивают, — это, конечно же, многослойная сатира, от которой многим станет не по себе. И одновременно парадоксальная головоломка, о которой будут спорить все синефилы планеты», — поделился впечатлениями Сычев.

Он также обратил внимание, что при просмотре трейлера возникает ощущение, что три года назад в диснеевском сериале «Ванда/Вижн» уже было что-то подобное. Однако к финалу тот сериал переставал быть экспериментальным.

«Но тут, возможно, удовольствия будет больше. Грета Гервиг из актрисы культовых независимых фильмов превратилась в крупного режиссера, и ее интеллект в избытке компенсирует фемоптику, от которой, конечно, не уйти. С другой стороны, сценарий написан ее мужем Ноа Баумбаком, возможно, лучшим автором в кино США XXI века», — подчеркнул обозреватель.

Накануне, 4 апреля, Warner Bros. представила полноценный трейлер «Барби» — фильма с Райаном Гослингом и Марго Робби. В ролике показали жизнь в Барбиленде, который населяют в основном Барби и Кены.

Шкала магии и волшебства: чего ждут фанаты от сериала по Гарри Поттеру
Производством займутся Warner Bros. Television и HBO Max

В тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник сообщило, что кинокомпания Warner Bros. в ближайшее время намерена заключить соглашение о создании онлайн-сериала о Гарри Поттере. Уточняется, что студия намерена уделить сезон каждой из книг. При этом в качестве консультанта в работу планируют привлечь и самого автора серии британской писательницы Джоан Роулинг.

Тогда же старший вице-президент по коммуникациям HBO и HBO Max Content (принадлежит Warner Bros. Discovery) Райна Фэлкон подтвердил «Известиям», что компания Warner Bros. действительно ведет переговоры о съемках сериала.

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