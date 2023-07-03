Модельный ряд Sollers Atlant дополнят фургоны на базе шасси

Российский автопроизводитель «Соллерс» пополнит модельный ряд легких коммерческих автомобилей Sollers Atlant фургонами на базе шасси. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба компании. Цена на автомобили в таком исполнении начинается от 3 139 000 рублей.

По словам представителей «Соллерс», в линейке Atlant появятся промтоварные и изотермические фургоны, бортовые версии, а также фургоны-рефрижераторы.

Sollers Atlant на базе шасси представлены в трех вариантах длины, полная масса составляет 3,5 т или 4,2 т. Размер грузового отсека фургонов варьируется от 14 до 17,5 кубометров.

Новинки поставляются с двигателями объемом 2,7 л мощностью 150 л.с. (355 Нм), которые знакомы российским автомобилистам по внедорожникам УАЗ Patriot. Фургоны оборудованы такими опциями, как кондиционер, аудиосистема, подушки безопасности водителя и пассажира.

Новый кроссовер «Москвич 5» 3 июля представили в ходе заседания совета директоров КамАЗа в Набережных Челнах. Новинка «Москвича» — это выпущенный по лицензии кроссовер JAC Sehoi X6 под собственным брендом.

«Москвич 5» получит полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 149 л.с. (230 Нм) в паре с механической или роботизированной трансмиссией на выбор. Кроме того, известно о топовой версии кроссовера, мощность двигателя которого достигает 184 л.с.