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СВР РФ заявила о командовании над ИГ в Сирии замкомандующим из США

СВР: ИГ в Сирии руководит замкомандующего Центрального командования армии США Меллой
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Фото: Global Look Press/mfa_russia
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Действиями запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) на юге Сирии и в регионе Дамаска руководит заместитель командующего Центрального командования армии США Джеймс Меллой, информирует в понедельник, 3 июля, Служба внешней разведки (СВР) России, ссылаясь на директора службы Сергея Нарышкина.

«Это место стало настоящим «бандитским гнездом». Недавно там был создан американо-британский «совместный разведывательный комитет», а в действительности — штаб управления действиями игиловцев на юге Сирии и в регионе Дамаска», — отмечено в сообщении.

По информации СВР, боевики ИГ, которым американцы отправили ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами, расположены возле населенных пунктов Хавия и Заврия — неподалеку от военной базы Соединенных Штатов At Tanf.

СВР обратила внимание на развитие отношений Сирии с другими арабскими странами.

«После без преувеличения исторического саммита Лиги арабских государств в Саудовской Аравии Дамаск, как и до 2011 года, снова принимает гостей почти со всего арабского мира. Налаживается межгосударственный диалог — от вопросов борьбы с терроризмом до восстановления экономики. Несомненно, это улучшит ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе позволит миллионам сирийских беженцев вернуться на родину. Но такая перспектива явно не устраивает администрацию США», — сказано в заявлении российской службы.

Сообщается, что команда Джо Байдена «делает всё, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии». В этой связи планируются провокации, «в том числе с использованием химических отравляющих веществ».

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов 16 июня указал на провокационные действия со стороны подразделений Вооруженных сил США в сирийской провинции Ракка. Он подчеркнул, что РФ заявила протест в адрес возглавляемой Штатами коалиции. По словам Гуринова, нарушение ею правил деконфликтации угрожает хрупкому балансу сил в регионе, который был достигнут усилиями Москвы. Также это деструктивно сказывается на развитии обстановки.

Днем ранее стало известно, что российские военные смогли вывести из оккупированной США зоны Эт-Танф в Сирии семерых детей и двух женщин-беженок.

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