Узнай наших: российские хоккеисты подписывают новые контракты в НХЛ

Открытие рынка свободных агентов в НХЛ подарило сразу несколько громких сделок с участием российских игроков. Защитник Дмитрий Орлов подписал рекордный для себя по зарплате контракт с «Каролиной», вратари Илья Сорокин и Семен Варламов продлили соглашения с «Айлендерс» и ближайшие четыре года должны провести в одной команде, защитник Дмитрий Куликов вернулся во «Флориду», а Клим Костин подписал контракт на два года с «Детройтом».

Русская «Каролина»

Орлов провел блестящий сезон в «Вашингтоне» и «Бостоне», а теперь на два года едет в клуб, где с недавних пор очень полюбили русских игроков, — «Каролину». Зарплата у 31-летнего защитника внушительная — $7,75 млн за сезон. Больше денег 1 июля из неограниченно свободных агентов никто не получил. Неожиданностью выглядит только срок. Изначально можно было предположить, что агент игрока Марк Гандлер будет требовать длительное соглашение.

В остальном для Дмитрия всё сложилось идеально. Он перешел в команду, которая планомерно подбирается к Кубку Стэнли и еще явно не прошла свой пик. Пока непонятно, означает ли подписание Орлова, что «Ураганы» точно расстанутся с крепким защитником Бреттом Пеши, у которого через год истекает действующий контракт. Эти игроки выходят на разных позициях, россиянин — слева, американец — справа.

Прямо сейчас оборона «Каролины» смотрится сильнее всех на Востоке: Слэвин – Бернс, Орлов – Пеши, Шей – Чэтфилд. Да и вообще на Западе в один ряд можно поставить только «Вегас» и, с оговорками, «Колорадо». Популярный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн утверждает, что «Ураганы» еще не расстались с идеей получить Эрика Карлссона. Совершенно непонятно, зачем это надо «Харрикейнз». Отрицательного примера «Сан-Хосе», где два медведя в лице Бернса и Карлссона толкались в одной берлоге и мешались другу на чужой синей линии, разве мало?

Дорогой Сорокин

Вратари Илья Сорокин и Семен Варламов продлили свои контракты с «Айлендерс» соответственно на восемь лет ($66 млн) и четыре года ($11 млн). При этом контракт Сорокина вошел в топ-10 самых крупных соглашений для российских хоккеистов в истории НХЛ. Помимо Ильи, в десятке есть еще два вратаря — Андрей Василевский и Сергей Бобровский. Контракт Сорокина вступает в силу с сезона-2024/25, когда потолок зарплат в НХЛ вырастет на $4 млн, и сейчас сделка выглядит как отличная для всех сторон.

Защитник Дмитрий Куликов вернулся во «Флориду», где когда-то начинал карьеру в НХЛ, заключив однолетний контракт на $1 млн. Нападающие Владислав Наместников («Виннипег») и Григорий Денисенко («Флорида») продлили соглашения со своими клубами на два года.

Клим Костин, как и ожидалось, договорился с «Детройтом» — два года и $4 млн. Он заслужил этот контракт своей яркой игрой за «Эдмонтон» в минувшем сезоне, но теперь ему снова придется начинать с нуля и становиться своим уже в «Детройте». Генеральный менеджер клуба Стив Айзерман хорошо относится к российским игрокам, поэтому всё в руках Костина.

Другому форварду, который пытается отвоевать себе место в НХЛ, придется сложнее. Михаил Мальцев подписал годичный контракт с «Лос-Анджелесом». Вопреки первоначальной информации, соглашение оказалось двусторонним ($775 тыс. в НХЛ / $525 тыс. в АХЛ). «Спартак» был настойчив, но не слишком щедр, поэтому возвращение форварда в Россию откладывается как минимум на год. Отвоевать себе стабильное место в основном составе «Королей» при наличии линейки центров Копитар – Дюбуа – Дано – Лизотт выглядит сложной задачей.

Где окажется Тарасенко

Пожалуй, главная интрига теперь — где продолжит карьеру нападающий Владимир Тарасенко, контракт которого с «Рейнджерс» истек. В соцсетях появилась информация, что Тарасенко подписал трехлетний контракт с «Айлендерс», но источник оказался фейковым — Владимир по-прежнему находится без контракта.

Сообщается о переговорах Тарасенко с «Оттавой», у которой есть больше $10 млн под потолком зарплат. Вот только согласится ли российский нападающий на переход в клуб, который и в плей-офф-то редко попадает? Да, у Владимира в активе есть выигранный в 2019 году Кубок Стэнли, но вряд ли он собирается на этом останавливаться.