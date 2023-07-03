В AirPods Pro добавят функции проверки слуха и измерения температуры

Американская компания Apple добавит в AirPods Pro функции проверки слуха и измерения температуры тела. Об этом 2 июля сообщил журналист агентства Bloomberg и инсайдер Марк Гурман в рассылке Power On.

Так, беспроводные наушники смогут воспроизводить разные звуки, чтобы определить слух человека. Функция будет действовать, как электрокардиограмма, встроенная в Apple Watch. Кроме того, корпорация предлагает использовать AirPods Pro в качестве слухового аппарата.

Apple также планирует оснастить наушники датчиками по измерению температуры тела из ушного канала. Отмечается, что сведения будут более точными, чем с похожего определителя на запястье в некоторых моделях Apple Watch.

Добавляется, что новые AirPods Pro появятся в продаже нескоро, поскольку их обновление обычно происходит в течение трех лет.

Помимо этого корпорация планирует выпустить более дешевые модели беспроводных наушников и перейти на зарядные порты USB-C, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 25 июня, Bloomberg рассказало, что Apple собирается запустить в продажу не только iPhone 15, но и две новые модели смарт-часов Apple Watch Series 9 и обновленную версию серии Watch Ultra 2. Помимо этого к концу года компания планирует представить на рынке 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro с чипом M3 и несколько компьютеров iMac, среди которых будет с 30-дюймовым экраном.

Также Apple собирается запустить в продажу новые модели MacBook Air, а также планшет iPad Pro с OLED-экраном и iPad Air.