Apple выпустит новые модели смарт-часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2

Американская корпорация Apple собирается запустить в продажу не только iPhone 15, но и две новые модели смарт-часов Apple Watch Series 9 и обновленную версию серии Watch Ultra 2. Об этом 25 июня сообщило агентство Bloomberg.

Помимо этого, к концу года Apple планирует представить на рынке 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro с чипом M3 и несколько компьютеров iMac, среди которых будет с 30-дюймовым экраном. Также у компании в планах новые модели MacBook Air, а также планшет iPad Pro с OLED-экраном и iPad Air.

На стадии разработки у корпорации находятся беспроводные наушники третьего поколения и девайсы для дома, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 15 июня, стало известно, что компания запатентовала устойчивую к царапинам заднюю панель смартфонов, для которой не будет нужен дополнительный защитный чехол. Отмечалось, что речь идет о поверхности, которая будет менее подвержена ударам, потертостям и любым другим повреждениям.