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Китай заявил об использовании США мифа о китайской угрозе для сохранения гегемонии

МИД КНР: Вашингтон использует миф о китайской угрозе для сохранения гегемонии
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Фото: ТАСС/Артем Иванов
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Вашингтон использует миф о китайской угрозе в качестве предлога для расширения вооружений и сохранения военной гегемонии, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Таким образом он прокомментировал высказывание главы ЦРУ Уильяма Бернса о якобы планах Пекина провести операцию по установлению контроля над Тайванем к 2027 году.

«Некоторые силы в США, ведомые скрытыми мотивами, подменяя истинное и ложное, продолжают раздувать теорию о «китайской военной угрозе», ища предлоги для расширения вооружений, сохранения военной гегемонии», — сказал представитель китайского МИДа на брифинге 3 июля.

Ван Вэньбинь также отметил, что Китай всегда придерживался военной стратегии оборонного характера и неуклонно следовал по пути мирного развития.

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30 июня стало известно, что Госдеп США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн. Комментируя данное решение, военный историк Борис Юлин заявил «Известиям», что обострению ситуации в Тихоокеанском регионе поспособствует продажа Тайваню боеприпасов и военного оборудования. По его мнению, в данном случае американцы снабжают оружием китайских сепаратистов, покушаясь на территориальную целостность Китая

Ранее, в начале апреля, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. Он подчеркнул, что «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на эти уступки, предается несбыточным мечтаниям».

В начале февраля глава ЦРУ Бернс заявил, что, по данным американской разведки, председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ вооруженным силам быть готовыми к проведению операции по установлению контроля над Тайванем к 2027 году. Он уточнил, что это является напоминанием «о серьезности ориентиров и амбиций» китайской стороны.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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