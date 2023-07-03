Южная Корея упростила въезд для туристов с 3 июля

В Южной Корее приняли решение с 3 июля упростить правила въезда для всех туристов, включая граждан РФ. Об этом 30 июня сообщила газета The Korea Times.

Так, страна продлила срок действия электронного разрешения (K-ETA: Korea Electronic Travel Authorization) на въезд с двух до трех лет. Кроме того, теперь туристы в возрасте до 17 и от 65 лет могут заранее не подавать заявление на получение K-ETA.

«Эта мера направлена ​​на то, чтобы побудить иностранных путешественников посещать Корею более легко и на более длительный срок, что, как ожидается, облегчит семейный отдых, в том числе с несовершеннолетними детьми или пожилыми родителями», — отмечается в статье.

Помимо этого, решение было принято на фоне цели правительства привлекать 30 млн иностранных путешественников в год к 2027 году.

Ранее, 20 марта, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил «Известиям», что высокий спрос на поездки в Китай еще будет увеличиваться. По его словам, сейчас большинство поездок из РФ в КНР связаны с деловыми и другими целями. Однако в ближайшее время станут преобладать туристические поездки.

Кроме того, 14 марта, вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян также рассказал «Известиям», что, по его мнению, многие россияне поедут в так называемый морской Китай — на Хайнань.