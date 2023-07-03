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Судан заявил о заинтересованности в закупках самолетов РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Судан заинтересован в закупках российских самолетов и развитии военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил 3 июля заместитель председателя переходного суверенного совета Судана Малик Агар.

«Это само собой разумеется, потому что у Судана со времен установления независимости есть протоколы о военном сотрудничестве с Россией», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Агар напомнил о подготовке пилотов суданской авиации в России и обучении суданских военных, а также о продолжении технической поддержки купленной республикой техники в рамках существующих протоколов.

«Россия и Судан связаны экономическими отношениями, включающими в том числе и этот военный арсенал. Так что оно [ВТС] продолжится, и нет необходимости в том, чтобы обсуждать его отдельно», — уточнил зампред.

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Посол Судана в РФ Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж заявил в мае, что соглашение о создании пункта материально-технического обслуживания ВМФ России на территории Судана остается в силе. Договор об этом между странами был заключен в начале декабря 2020 года.

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