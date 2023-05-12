Посол Судана подтвердил договоренность о строительстве базы ВМФ РФ

Соглашение о создании пункта материально-технического обслуживания ВМФ России на территории Судана остается в силе, политический кризис не отразится на нем, заявил в интервью «Известиям» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж.

«Нет, это никак не скажется на соглашении. Может быть только сроки сдвинутся из-за того, что политическое урегулирование в Судане должно возобновиться для завершения демократического процесса транзита власти», — сказал он.

Посол напомнил, что вопрос о ратификации соглашения уже обсуждался в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Судан в феврале.

«Сложность состоит в том, что это соглашение должно быть ратифицировано законодательным органом, а он еще не сформирован. У нас сейчас нет парламента, поскольку Судан находится в переходном периоде. Когда он завершится, у нас будет избранное правительство, которое сможет передать это соглашение в парламент для ратификации», — пояснил дипломат.

Договор о создании пункта материально-технического обслуживания ВМФ России на территории Судана был заключен в начале декабря 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ на Красном море не будет превышать 300 человек, одновременно там смогут находиться не более четырех российских военных кораблей для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа.

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